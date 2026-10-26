Instituto, ya clasificado recibe a Deportivo Riestra con la mira puesta en la Anual

La Gloria, que ya aseguró su clasificación a los playoffs, buscará mantenerse como líder de la Zona A. El Malevo necesita sumar para alejarse del descenso y seguir soñando con los octavos de final.

Hoy 11:19

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés intentará prolongar su gran presente, mientras que la visita afrontará un compromiso fundamental en su lucha por la permanencia.

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La Gloria llega como líder de la Zona A con 29 puntos y atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo dirigido por Diego Flores acumula tres victorias y un empate en sus últimas cuatro presentaciones y viene de superar por 1-0 a Defensa y Justicia como visitante, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs.

Con el primer objetivo cumplido, Instituto apunta ahora a consolidarse entre los mejores equipos del campeonato y mantener sus aspiraciones de conseguir un lugar en una competencia internacional.

"Nuestro objetivo era entrar entre los ocho. Después lo reconvertimos en terminar entre los cuatro y luego en buscar una clasificación internacional. Se puede, pero hay que ganar contra Riestra", expresó Diego Flores durante la semana.

Del otro lado, Deportivo Riestra atraviesa una realidad muy diferente. El equipo conducido por Guillermo Duró suma 12 puntos y se encuentra en el duodécimo puesto de la Zona A, lejos de los lugares de clasificación y con la necesidad de conseguir resultados positivos para asegurar su permanencia en Primera División.

El Malevo viene de igualar 1-1 frente a Unión de Santa Fe en el estadio Guillermo Laza. Anteriormente, había perdido 1-0 contra San Lorenzo y empatado 1-1 ante Central Córdoba, por lo que buscará cortar su racha sin victorias y dar la sorpresa en Alta Córdoba.

Las probables formaciones de Instituto y Deportivo Riestra

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.