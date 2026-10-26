La Asociación Niños por un Mundo Mejor busca promotores para su campaña de socios adherentes

La entidad convoca a personas interesadas en sumarse a una iniciativa de incorporación de nuevos socios. Ofrece pagos semanales y capacitación para desarrollar la actividad.
La Asociación Niños por un Mundo Mejor lanzó una convocatoria para incorporar promotores a su campaña de socios adherentes, con el objetivo de sumar colaboradores que acompañen el trabajo de la institución. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Según se informó, la propuesta contempla pagos semanales y capacitación para quienes se incorporen, con el propósito de brindarles herramientas que les permitan desarrollar la actividad de manera exitosa. Las personas interesadas en participar deberán enviar sus datos personales y un número de teléfono de contacto. Desde la organización indicaron que se comunicarán con los postulantes por correo electrónico o telefónicamente. Quienes deseen obtener más información o postularse pueden escribir a info.niniosporunmundomejor@gmail.com o comunicarse por WhatsApp al 11-71428129. De esta manera, la asociación busca sumar nuevos promotores para fortalecer su campaña de socios adherentes y continuar impulsando su labor social.
La Asociación Niños por un Mundo Mejor lanzó una convocatoria para incorporar promotores a su campaña de socios adherentes, con el objetivo de sumar colaboradores que acompañen el trabajo de la institución.
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Según se informó, la propuesta contempla pagos semanales y capacitación para quienes se incorporen, con el propósito de brindarles herramientas que les permitan desarrollar la actividad de manera exitosa.
Las personas interesadas en participar deberán enviar sus datos personales y un número de teléfono de contacto. Desde la organización indicaron que se comunicarán con los postulantes por correo electrónico o telefónicamente.
Quienes deseen obtener más información o postularse pueden escribir a info.niniosporunmundomejor@gmail.com o comunicarse por WhatsApp al 11-71428129.
De esta manera, la asociación busca sumar nuevos promotores para fortalecer su campaña de socios adherentes y continuar impulsando su labor social.