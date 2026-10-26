Messi no estará en la gala del Balón de Oro 2026: el motivo de su ausencia en Londres

El astro argentino decidió quedarse en Estados Unidos y no participará de la ceremonia organizada por France Football. La intensa agenda de viajes de los últimos días fue determinante para su decisión.

Hoy 15:23

Lionel Messi no asistirá este lunes a la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se desarrollará en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. El capitán histórico de la Selección Argentina y actual futbolista del Inter Miami decidió permanecer en Estados Unidos, por lo que será uno de los grandes ausentes de la gala.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, la decisión del rosarino está relacionada con la intensa seguidilla de viajes que afrontó durante los últimos días. Messi estuvo recientemente en España para participar de las actividades vinculadas con los Premios Princesa de Asturias y posteriormente se trasladó a Nueva York para cumplir con sus compromisos deportivos.

El sábado 24 de octubre, el futbolista disputó un encuentro con Inter Miami, que sufrió una derrota por 2-0 frente a New York Red Bulls. Después de esa exigente agenda, la Pulga optó por no realizar un nuevo viaje transatlántico para asistir a la entrega de premios.

Messi, el máximo ganador en la historia del Balón de Oro

La ausencia del argentino se produce en una edición especial, ya que el Balón de Oro celebra su 70° aniversario. Messi es el futbolista más laureado de la historia de este reconocimiento, con ocho conquistas y un total de 17 nominaciones a lo largo de su extraordinaria trayectoria.

El rosarino obtuvo el prestigioso galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, estableciendo una marca que ningún otro jugador consiguió alcanzar hasta el momento.

Además, el delantero viene de protagonizar otra destacada actuación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde convirtió ocho goles y fue una de las principales figuras del equipo que alcanzó el subcampeonato tras perder la final frente a España.

Los argentinos presentes entre los nominados

Más allá de la ausencia de Messi, Argentina cuenta con otros representantes destacados en los premios de France Football. Uno de ellos es Lautaro Martínez, delantero y capitán del Inter de Milán, quien terminó en el puesto 22 del ranking del Balón de Oro.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez figura entre los candidatos al Trofeo Yashin, distinción que reconoce al mejor arquero de la temporada. El campeón del mundo compite con figuras como Thibaut Courtois, Yassine Bounou, David Raya y Unai Simón, entre otros.

De esta manera, aunque Messi no estará presente en Londres, su nombre continúa siendo una referencia inevitable en la historia del Balón de Oro, una distinción que conquistó en ocho oportunidades y en la que dejó una huella difícil de igualar.