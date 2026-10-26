Día Mundial contra la Poliomielitis: edificios de Santiago y La Banda se iluminaron de rojo

La acción fue promovida por el Rotary Club Autonomía, con el acompañamiento de autoridades provinciales y municipales. La propuesta busca visibilizar la importancia de la vacunación y sostener los esfuerzos para erradicar la enfermedad.

Hoy 15:58

En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre, edificios y espacios emblemáticos de Santiago del Estero Capital y La Banda se iluminaron de rojo para sumarse a una campaña internacional de concientización sobre la importancia de prevenir y erradicar esta enfermedad.

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La iniciativa fue impulsada por el Rotary Club Autonomía, perteneciente al Distrito 4851, y contó con el acompañamiento de autoridades provinciales y municipales, que adhirieron a esta acción simbólica destinada a visibilizar la lucha mundial contra la polio.

El color rojo forma parte de la campaña internacional End Polio Now (Pongamos Fin a la Polio), promovida por Rotary International. La iluminación de edificios públicos y monumentos busca transmitir un mensaje de esperanza y renovar el compromiso de la comunidad con la protección de la salud infantil.

La poliomielitis es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar parálisis irreversible y, en los casos más graves, causar la muerte. Aunque los avances de las últimas décadas permitieron reducir drásticamente su circulación, la erradicación definitiva todavía representa un desafío mundial.

Rotary International cumple un papel fundamental en esta lucha desde hace décadas. En 1985 lanzó el programa PolioPlus y, tres años después, se convirtió en uno de los socios fundadores de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis, junto con organismos internacionales de salud.

Cuando comenzó esta tarea, se estimaban alrededor de 350.000 casos anuales en más de 125 países. Gracias a las campañas de inmunización y al trabajo coordinado entre organizaciones y gobiernos, los casos de poliovirus salvaje se redujeron en más del 99,9 %.

Sin embargo, la enfermedad continúa siendo endémica en Afganistán y Pakistán, por lo que las acciones de prevención y vacunación siguen siendo indispensables para alcanzar el objetivo de un mundo libre de polio.

A través de esta propuesta, el Rotary Club Autonomía buscó renovar el compromiso de Santiago del Estero y La Banda con una causa que requiere la participación sostenida de toda la sociedad.

La vacunación continúa siendo la principal herramienta para proteger a los niños y evitar la propagación de la enfermedad. Por eso, desde las organizaciones que trabajan por su erradicación insisten en la importancia de completar los esquemas de inmunización y mantener activa la concientización.

Con edificios iluminados de rojo, ambas ciudades se sumaron a un mensaje que trasciende fronteras: la lucha contra la poliomielitis todavía no terminó y el compromiso colectivo es fundamental para lograr su erradicación definitiva.