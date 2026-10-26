El municipio informó los días y horarios de los testeos gratuitos en los CAMM

La atención se brinda de lunes a viernes en distintos Centros de Atención Médica Municipal y en la Sala Villa Elena. Los controles son seguros, confidenciales y gratuitos.

Hoy 16:03

La Dirección de Salud de la Municipalidad de La Banda dio a conocer los días y horarios en los que se realizan testeos seguros, confidenciales y gratuitos en distintos Centros de Atención Médica Municipal (CAMM) y en la Sala Villa Elena.

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La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de la comunidad a controles de salud, promoviendo la prevención, la detección temprana y el cuidado integral.

Los testeos se realizan de lunes a viernes, de acuerdo con el siguiente cronograma: CAMM N°2 del B° San Fernando: Calle 3, Mza. 27, de 09 a 12; CAMM N°6 del B° El Rincón: Calle 3, de 13 a 19; CAMM N°1 del B° Tabla Redonda: Calle 5 y Santa Catalina, de 9 a 12 y Sala del B° Villa Elena: Magallanes y Fray Mamerto Esquiú, de 8 a 12.

Desde el municipio destacaron la importancia de aprovechar estos espacios de atención, que permiten acceder a testeos de manera gratuita, segura y confidencial, como parte de las políticas de prevención y promoción de la salud implementadas en la ciudad.