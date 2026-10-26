Macri saludó a Lula tras su triunfo en Brasil y el PRO llamó a fortalecer la relación bilateral

El exmandatario y su partido expresaron su reconocimiento al resultado electoral y destacaron la importancia de la cooperación entre ambos países. Javier Milei todavía no había fijado públicamente su posición.

Hoy 15:53

Mauricio Macri y el PRO volvieron a marcar distancia con el Gobierno este lunes al felicitar a Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta en Brasil, mientras que Javier Milei y el resto de las autoridades del Ejecutivo continúan sin expresarse públicamente.

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“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, escribió Macri en sus redes un día después de que el líder del Partido de los Trabajadores se impusiera en el balotaje ante Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, con el 51,78% de los votos frente al 48,22%.

Por su parte, a través de un comunicado institucional en X, el PRO afirmó que el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil “abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”.

“Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a Lula da Silva y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, concluyeron.

En esa misma línea, Laura Alonso, vocera del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llamó “impresionante” al proceso electoral en Brasil y remarcó que “sin dudas la democracia late más fuerte con la participación masiva de los ciudadanos”. “Felicitaciones a todos los que votaron ayer. Felicitaciones al ganador Lula da Silva, con el deseo de que la amistad de Argentina con Brasil siga creciendo más allá de qué partido gobierne”.

Las múltiples declaraciones del PRO y sus figuras contrasta con la falta de posicionamiento de la Casa Rosada y el Presidente, quien aparece como el único jefe de Estado de la región -junto con Donald Trump en Estados Unidos- en no haberse pronunciado tras los comicios.