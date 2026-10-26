Mitre y Güemes ya conocen el día y horario de sus partidos en la última fecha de la Primera Nacional

Los equipos santiagueños disputarán sus respectivos encuentros el próximo sábado 31 de octubre. El Aurinegro visitará a Los Andes, mientras que el Gaucho recibirá a Temperley en el cierre de la temporada 2026.

Hoy 15:33

La Primera Nacional 2026 se prepara para disputar su última jornada y los representantes de Santiago del Estero ya tienen confirmados los días y horarios de sus compromisos. Mitre y Güemes saldrán a la cancha el sábado 31 de octubre, en el marco de la fecha 36 del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por la Zona A, Mitre visitará a Los Andes el sábado desde las 15.30, en un encuentro que marcará el cierre de su participación en la temporada. El Aurinegro llegará a este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

El conjunto santiagueño logró garantizar su continuidad en la Primera Nacional para 2027 luego de una campaña complicada, en la que estuvo involucrado en la pelea por evitar el descenso durante buena parte del certamen. Ahora buscará despedirse con un resultado positivo fuera de casa.

Por su parte, Güemes recibirá a Temperley el sábado 31 de octubre, desde las 15, por la fecha 36 de la Zona B. El encuentro se disputará en Santiago del Estero y representará la última presentación del Gaucho en el campeonato.

El equipo azulgrana atraviesa un presente difícil y viene de sufrir una derrota por 3-1 frente a Deportivo Maipú en Mendoza, resultado que profundizó su complicada situación en la tabla de posiciones.

De esta manera, los dos representantes santiagueños afrontarán sus últimos compromisos de la temporada el mismo sábado, aunque con realidades diferentes. Mientras Mitre buscará cerrar el año con una victoria y comenzar a pensar en 2027, Güemes intentará despedirse de su gente de la mejor manera posible.

Día y horario de los partidos de Mitre y Güemes

Los Andes vs. Mitre: sábado 31 de octubre, a las 15.30, por la Zona A.

sábado 31 de octubre, a las 15.30, por la Zona A. Güemes vs. Temperley: sábado 31 de octubre, a las 15, por la Zona B.

Ambos encuentros corresponden a la fecha 36 de la Primera Nacional 2026, que pondrá punto final a la fase regular del campeonato.