Tragedia en Quilmes: murió un bebé de 12 días tras recibir el impacto de una palta en la cabeza

El dramático episodio ocurrió a la salida de un jardín de infantes. El recién nacido estaba en brazos de su madre cuando se desprendió el fruto de un árbol y lo golpeó.

Hoy 15:40

Un bebé de 12 días murió luego de que le cayera una palta en la cabeza en Quilmes. El nene estaba en los brazos de su madre cuando se desprendió la verdura del árbol.

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El trágico hecho ocurrió días atrás en la zona del Jardín de Infantes N.º 949, ubicado en la calle Conesa entre Mitre y Sarmiento.

De acuerdo a lo que trascendió, la víctima, identificada como Luca, sufrió fracturas y hemorragias, permaneció internado y falleció este domingo.

La mamá contó que llevaba a su hijo de 5 años al jardín y tenía a su bebé a upa cuando sucedió. “Fue una palta lo que se le cayó, no una rama”, aclaró en diálogo con medios locales. A su vez, detalló que en el lugar hay tres árboles con paltas de más de un kilo.

En su mensaje, la mujer cuestionó el estado de los árboles ubicados frente al establecimiento. Aseguró que había reclamos anteriores para que fueran intervenidos y señaló que, después de lo ocurrido, el Municipio cortó ramas en el lugar.

El bebé sufrió graves lesiones y, en medio de la desesperación, fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Una vez ingresado, quedó internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos de los médicos, murió este domingo, después de varios días de internación.

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y reavivó los reclamos por la mantenimiento de los árboles en la zona.