Cómo la falta de hábitos saludables puede cansarte todo el tiempo

La fatiga constante es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. En Argentina, un estudio de 2021 reveló que el 30% de la población reporta sentirse cansada de manera crónica.

Hoy 06:12

La categoría de temas varios incluye una amplia gama de situaciones cotidianas que pueden influir en nuestra salud y bienestar. Uno de los problemas más frecuentes que enfrentamos es la sensación de cansancio constante, que a menudo es el resultado de errores comunes en nuestros hábitos diarios.

Un aspecto fundamental a considerar es la falta de descanso adecuado. En la actualidad, muchas personas subestiman la importancia de dormir entre 7 y 9 horas diarias. La privación del sueño no solo afecta nuestro estado de ánimo, sino que también puede provocar problemas de concentración y memoria.

Además, la alimentación inadecuada juega un papel crucial en nuestra energía diaria. Una dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados puede llevar a picos de energía seguidos de caídas bruscas, lo que contribuye a una sensación de fatiga. Incorporar alimentos nutritivos como frutas, verduras y proteínas magras puede ayudar a mantener niveles de energía más estables.

Otro factor que a menudo se pasa por alto es el estrés crónico. El estrés prolongado puede agotar nuestras reservas de energía y provocar una sensación de cansancio constante. Es esencial implementar técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el ejercicio físico, para contrarrestar sus efectos negativos.

La falta de actividad física es otro error que puede perpetuar el ciclo de la fatiga. Aunque parezca contradictorio, hacer ejercicio regularmente puede aumentar nuestros niveles de energía y mejorar nuestro estado de ánimo. La recomendación general es realizar al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana.

Finalmente, es importante mencionar que algunos problemas de salud subyacentes pueden causar fatiga crónica. Condiciones como la anemia, problemas tiroideos o trastornos del sueño deben ser evaluados por un profesional de la salud. Un chequeo médico regular puede ayudar a identificar estas condiciones y mejorar nuestra calidad de vida.