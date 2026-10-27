Tres niños fallecen ahogados en un reservorio de agua en Chaco

La tragedia en Corzuela, Chaco, dejó tres niños muertos tras ahogarse en un reservorio de agua, generando un fuerte impacto en la comunidad y declaraciones del intendente Rafael Carrara.

Hoy 03:49

La localidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, Argentina, se encuentra en estado de conmoción tras el trágico hallazgo de los cuerpos de tres niños que murieron ahogados en un reservorio de agua. Este lamentable suceso ocurrió durante la noche del domingo, y ha suscitado un profundo dolor en la comunidad chaqueña.

El intendente de Corzuela, Rafael Carrara, expresó su pesar por la muerte de los menores y declaró: «Todos somos responsables». En su intervención, el funcionario subrayó la inocencia de los niños, quienes, atraídos por la curiosidad, se acercaron al reservorio donde había peces en el barro, y cayeron en un desnivel del terreno del que no pudieron escapar.

Las víctimas han sido identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años, su hermano Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4 años. El trágico hallazgo se produjo después de que se llevara a cabo un intenso operativo de búsqueda por parte de la policía y los bomberos locales, quienes trabajaron arduamente en la recuperación de los cuerpos.

Según la información preliminar proporcionada por el intendente, la madre de los niños se encontraba internada en Las Breñas por razones de salud. El padre había salido a llevarle provisiones, dejando a los pequeños bajo el cuidado de su abuela. Durante ese breve periodo, la madre se ausentó para asistir a una iglesia evangélica, lo que permitió que los niños salieran de la vivienda y se dirigieran al reservorio situado a pocas cuadras.

Los investigadores han indicado que los niños ingresaron al predio del reservorio para jugar y, lamentablemente, cayeron en un desnivel del terreno. Este reservorio, que tiene una antigüedad de más de ochenta años, cuenta con iluminación y delimitaciones perimetrales. Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona registraron la presencia de los menores en el lugar durante la tarde del domingo, lo que ha sido crucial para la investigación.

Ante esta dolorosa situación, el municipio ha dispuesto asistencia a través de la Dirección de Desarrollo Social, que incluye acompañamiento psicológico y ayuda económica para cubrir los gastos del sepelio. La comunidad de Corzuela se encuentra atravesando un periodo de luto, con los vecinos profundamente afectados por esta tragedia que ha dejado una huella imborrable en la localidad.

La investigación judicial sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso continúa su curso. Las autoridades locales están comprometidas en esclarecer todos los detalles con el fin de prevenir futuros incidentes similares y brindar el apoyo necesario a la familia de las víctimas.