Aumento alarmante de robos de flexibles de gas en Santa Fe

Los robos de flexibles de gas en Santa Fe han aumentado notablemente, lo que genera un riesgo inminente de explosiones y fugas en la vía pública, afectando a zonas como Guadalupe Oeste, Siete Jefes, San Martín y Fomento 9 de Julio.

Hoy 04:16

El robo sistemático de componentes de cobre ha alcanzado niveles preocupantes en la ciudad de Santa Fe, afectando directamente a los usuarios de servicios públicos. Especialmente en el servicio de gas natural, tanto la Cooperativa Setúbal como la empresa Litoral Gas han expresado su creciente preocupación debido a un aumento drástico en los reclamos por la sustracción de flexibles de cobre de los medidores domiciliarios. Este delito se ha intensificado notablemente en los últimos meses, aunque es un problema recurrente desde hace tres o cuatro años.

Según Noriega Sánchez, titular de la Cooperativa Setúbal, los delincuentes suelen utilizar una metodología que incluye el cierre de la llave de paso antes de realizar el robo. Esta acción previene fugas masivas al momento del corte, dejando a cuadras enteras sin suministro de gas. Además, se ha reportado un robo constante de cables de cobre que son utilizados para el servicio de telefonía fija, también administrado por la cooperativa.

El creciente problema no solo afecta a la Cooperativa Setúbal. La prestadora Litoral Gas ha confirmado que en la última semana se registraron ocho denuncias adicionales por robos de flexibles bajo la misma modalidad. La preocupación de los vecinos es palpable, especialmente en áreas como barrio Fomento 9 de Julio, donde se han producido múltiples robos, confirmando la expansión de estos delitos hacia el macrorradio urbano.

Desde la cooperativa, se han propuesto soluciones técnicas, como la sustitución de los flexibles de cobre por flexibles de plástico homologados por el ente regulador, aunque se advierte que esta medida es solo un paliativo temporal. Adicionalmente, se desaconseja colocar rejas o cerramientos sobre las casillas de gas, ya que estas estructuras dificultan el acceso rápido de los cuadrilleros e inspectores en caso de emergencias.

La situación exige que los vecinos afectados formalicen denuncias policiales, ya que ellos son los propietarios de los flexibles robados. Noriega Sánchez ha elevado el asunto al Ministerio de Seguridad de la Provincia, enfatizando la necesidad de que las investigaciones se concentren en desmantelar los centros de acopio ilegales en el Gran Santa Fe. "La clave está en las chacaritas y los lugares donde se comercializa esto", subrayó.

La proliferación de robos de cobre no solo perjudica a los usuarios de gas, sino que también representa un grave riesgo para la seguridad pública, dada la posibilidad de explosiones y fugas de gas. La comunidad se encuentra en un estado de alerta, esperando respuestas efectivas de las autoridades competentes para frenar este fenómeno delictivo.