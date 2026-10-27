Crítica de "Clayface"

El body horror llega a Gotham con una película de terror que encuentra su mayor virtud en ser una rareza dentro del universo cinematográfico de DC.

Hoy 07:16

Por Fran Chico

Para Fotogramas

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Mike Flanagan, no contento con situar a la ‘Carrie’ de Stephen King en la actualidad con su serie de Prime Video, y de reiniciar una saga tan icónica del género de terror como la de ‘El exorcista’, se ha atrevido también con el guion de la que muchos consideran erróneamente “la primera película de terror de superhéroes”. Y digo erróneamente porque ‘Clayface’ no es ni la primera ni de superhéroes. Flanagan, coguionista junto a Hossein Amini (’Drive’), toma como referencia para la historia de origen del villano del Hombre Murciélago la versión de Matt Hagen que ’Batman: La serie animada’ presentó en ’Feat of Clay’, el episodio doble emitido en 1992. Allí, Hagen también era un actor desfigurado que dependía de una sustancia experimental para recuperar su rostro, hasta que una sobredosis lo convertía en el monstruo de arcilla.

En este caso, la apuesta del director James Watkins tiene, es cierto, un mérito evidente al ser pionera en llevar hasta sus últimas consecuencias el body horror en una producción de DC. Hay carne que se deforma, cuerpos que mutan, piel que se desgarra y una progresiva pérdida de control sobre el propio organismo. Responsable de las brutales ’Eden Lake’ (2008) y ’No hables con extraños’ (2024), Watkins sabe además cómo filmar lo desagradable para que impacte sin convertirlo necesariamente en un simple desfile de vísceras. El problema aparece cuando ’Clayface’ deja de ser una rareza dentro de DC y toca juzgarla únicamente como película de terror, una bastante convencional en su estructura y desarrollo. El film cumple con cada una de las estaciones esperables de una historia de transformación, pero rara vez se adelanta al espectador o encuentra una forma realmente nueva de recorrerlas.

Y ahí aparece la sombra gigantesca de David Cronenberg. ’Clayface’ bebe directamente de ’Rabia’ (1977), ’Cromosoma 3’ (1979) y, sobre todo, ’La mosca’ (1986), pero también aprovecha el éxito de ’La sustancia’ (2024) con el que el body horror ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en el cine comercial. ’Clayface’ tiene la valentía de llevarlo a Gotham, pero no siempre la personalidad necesaria para hacerlo suyo. Como experimento en un universo superheroico, aunque sea muy de refilón, resulta refrescante. Como película de terror, se queda en una más. El baremo, eso sí, también importa. Porque si en lugar de compararla con Cronenberg la ponemos al lado de las películas de origen de villanos del Spider-Verse de Sony, desde ’Morbius’ (2022) hasta ’Kraven the Hunter’ (2024), ‘Clayface’ dejaría de ser una película de terror convencional para convertirse, directamente, en una obra maestra.

Para paliar un poquito la fatiga superheroica con body horror.