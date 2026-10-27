La autopsia confirmó cómo murió Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

El informe forense aportó datos clave sobre el crimen y detectó lesiones compatibles con un intento de defensa. El principal sospechoso también está acusado por otro femicidio ocurrido en Córdoba.

Hoy 08:09

La investigación por el crimen de Tatiana Micaela Fernández, la joven hallada sin vida en un departamento de Retiro, sumó en las últimas horas un dato central: el resultado de la autopsia confirmó que fue asesinada.

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El estudio determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por compresión, mientras que los peritos también detectaron lesiones defensivas leves en las muñecas. Además, se extrajeron muestras para realizar estudios toxicológicos, histopatológicos y otros análisis complementarios que serán incorporados al expediente.

La causa quedó bajo la órbita del juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 de la Ciudad de Buenos Aires.

El principal sospechoso es Renato Iván Tabella, de 28 años, quien fue detenido tras un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba.

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro tarjetas con chips, documentación personal y distintas prendas de vestir.

Tabella también está señalado en la investigación por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la provincia de Córdoba, por lo que deberá responder ante la Justicia por ambas causas.

Tatiana había sido encontrada muerta en un departamento ubicado en Libertad al 1200, en Retiro. Una amiga, preocupada porque no respondía sus mensajes, ingresó al lugar con ayuda de un cerrajero y encontró el cuerpo junto a la cama, cubierto con una sábana.

Según los primeros datos de la investigación, la joven había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien habría conocido a través de una aplicación.

La Justicia continúa ahora con distintas medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar la responsabilidad del detenido en este caso y en el crimen investigado en Córdoba.