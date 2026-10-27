Añatuya enfrenta un día cubierto con temperaturas agradables: pronóstico para hoy Martes 27 de octubre de 2026

Los añatuyenses se preparan para un día marcado por la nubosidad y temperaturas frescas. El clima se mantendrá estable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se encontrarán con un clima cubierto, donde la temperatura actual es de 16.3 °C, pero la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 12.8 °C. La humedad se encuentra en un 64%, lo que contribuye a un ambiente fresco y algo húmedo.

El viento sopla a 18 km/h desde el este-noreste, lo que podría hacer que la sensación de frescura se acentúe durante el día. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 15.8 °C y 23.3 °C a lo largo de la jornada, manteniendo un clima bastante estable.

Para mañana, miércoles 28 de octubre, el pronóstico también indica un cielo cubierto, con mínimas de 15.2 °C y máximas que llegarán a los 26.5 °C. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las temperaturas comenzarán a elevarse ligeramente.

El jueves 29 de octubre, aunque las nubes seguirán dominando el cielo, se anticipa un leve ascenso en las temperaturas, que variarán entre 16.6 °C y 27.3 °C. Los añatuyenses podrán experimentar un día similar al de los días anteriores, con un clima fresco pero más cálido.

En resumen, el clima actual en Añatuya es cubierto con 16.3 °C, y se espera que la mínima para hoy sea de 15.8 °C y la máxima de 23.3 °C. Mañana se prevé un clima similar, con mínimas de 15.2 °C y máximas de 26.5 °C, manteniendo la tendencia de cielos nublados.

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