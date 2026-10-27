Clima en La Banda: cielo cubierto y temperaturas agradables para hoy Martes 27 de octubre de 2026

Los bandeños disfrutan de un día soleado, aunque el pronóstico indica un cambio inminente. Las temperaturas se mantendrán agradables en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima actual se presenta soleado con una temperatura de 17.1 °C, aunque la sensación térmica es de 14 °C. Este comienzo de jornada trae consigo un viento de 14.4 km/h proveniente del este-noreste, que le otorga un toque fresco al ambiente.

Sin embargo, los bandeños deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas. Para hoy Martes 27 de octubre de 2026, se espera que el cielo se cubra de nubes, con una mínima de 17.1 °C y una máxima que alcanzará los 26.3 °C, lo que sugiere un día muy diferente al que se ha disfrutado en la mañana.

El pronóstico para los próximos días indica que el clima se mantendrá cubierto. El miércoles 28 se prevé una mínima de 16.6 °C y una máxima de 24.2 °C, lo que representa un ligero descenso en las temperaturas máximas, pero aún dentro de un rango confortable.

El jueves 29, los bandeños experimentarán condiciones similares, con una mínima de 17.1 °C y una máxima de 25.9 °C. Este patrón de temperaturas moderadas y cielo nublado parece ser la tónica para el cierre de octubre.

En resumen, para hoy, La Banda tendrá un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 17.1 °C y 26.3 °C. A medida que avancen los días, las condiciones se mantendrán similares, con un pronóstico de cielo nublado y temperaturas que seguirán siendo agradables para los bandeños.

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