Robert Pattinson elogió a Steven Soderbergh por ayudar a terminar el rodaje de Batman 2

El protagonista destacó la generosidad del cineasta, quien colaborará con Matt Reeves para completar las últimas semanas de filmación de la secuela.

Hoy 07:29

El actor Robert Pattinson, quien volverá a interpretar a Batman en The Batman Part II, expresó su agradecimiento al director Steven Soderbergh por sumarse al rodaje para ayudar a Matt Reeves a completar la película, mientras este último atraviesa una situación familiar.

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En declaraciones a GamesRadar+, Pattinson destacó la predisposición de Soderbergh, reconocido por películas como Traffic, Erin Brockovich y Ocean's Eleven, para colaborar con Reeves durante la etapa final de la producción.

“Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt”, expresó el actor. “Es increíblemente generoso y lo está haciendo de la manera más amable. Es completamente desinteresado”, agregó.

Pattinson también remarcó el trabajo que Reeves dedicó al guion y señaló que la película está cerca de completar su rodaje. “Creo que Matt había trabajado muchísimo en el guion y estamos casi terminados”, comentó.

El intérprete explicó que valora especialmente que un realizador de la trayectoria de Soderbergh se haya ofrecido a colaborar con el director original para que la producción pueda llegar a la etapa de montaje sin perder la visión creativa que definió el proyecto.

Consultado sobre la reanudación de las filmaciones, Pattinson indicó que la producción ya estaría en marcha y anticipó que regresaría al set en los próximos días.

La intervención de Soderbergh se produjo después de que Warner Bros. y DC Studios anunciaran, el 5 de octubre, una pausa temporal en la producción porque Matt Reeves necesitaba atender un asunto familiar. El estudio no brindó detalles sobre la situación personal del cineasta.

Sin embargo, tanto Reeves como James Gunn, codirector ejecutivo de DC Studios, aclararon que el director no abandonó la película. Reeves agradeció públicamente la ayuda de su colega y afirmó que seguirá a cargo del proyecto.

Por su parte, Soderbergh explicó que su objetivo es trabajar junto a Reeves y su equipo para filmar escenas que se integren de manera natural con el material ya rodado, de modo que el director pueda completar la película de acuerdo con su visión.

The Batman Part II volverá a contar con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro. El elenco también incluye a Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell como el Pingüino, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como James Gordon.

Tras varios cambios en su calendario, la secuela mantiene su fecha de estreno prevista para el 18 de febrero de 2028. La primera película, estrenada en marzo de 2022, presentó una versión de Batman centrada en la investigación criminal y el costado detectivesco del personaje.