Neil Young demandó a Donald Trump por US$ 10 millones por el uso de una de sus canciones

El músico canadiense acusó al comité político del presidente estadounidense de utilizar sin autorización “Rockin’ in the Free World” durante actos partidarios.

Hoy 07:31

El músico Neil Young presentó una demanda por US$ 10 millones contra Trump 47 Committee Inc., un comité político vinculado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el presunto uso no autorizado de su canción “Rockin’ in the Free World” durante actos políticos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación judicial fue realizada el lunes 26 de octubre ante un tribunal federal del estado de Virginia. Según el músico, la organización utilizó el tema como música de entrada de Trump en un acto realizado el 12 de octubre en Youngstown, Ohio, y también lo habría reproducido en otros encuentros destinados a promover el voto por candidatos republicanos en las elecciones legislativas de medio término.

La demanda sostiene que el comité no contaba con una licencia ni con el permiso de Young para utilizar la canción en eventos políticos. Además, argumenta que el uso del tema contradice los términos de un acuerdo alcanzado en 2020, cuando el artista ya había iniciado acciones legales contra la campaña presidencial de Trump por la utilización de esa misma composición y de “Devil’s Sidewalk”.

De acuerdo con el escrito, aquella disputa concluyó con un compromiso de la organización política de no volver a utilizar “Rockin’ in the Free World” sin la autorización correspondiente. Ahora, el músico reclama una indemnización de US$ 10 millones y solicita que se prohíba el uso de la canción en futuros actos públicos con fines políticos.

En la presentación, los representantes de Neil Young sostuvieron que la utilización del tema también perjudica su reputación y su imagen pública, porque podría generar la impresión de que respalda al mandatario estadounidense.

Una canción que el músico considera opuesta a Trump

Lanzada en 1989, “Rockin’ in the Free World” es una de las composiciones más conocidas de Neil Young. La canción aborda las contradicciones sociales y políticas de Estados Unidos, con referencias a la pobreza, las personas sin hogar y las desigualdades que persisten detrás de la imagen de prosperidad del país.

En la demanda, el músico describió la obra como una crítica a las promesas vacías de la retórica política estadounidense y sostuvo que su mensaje resulta incompatible con las posiciones de Donald Trump.

“En resumen, la canción es lo opuesto a todo lo que representa Donald J. Trump”, afirma el escrito judicial.

Young, de 80 años, mantiene desde hace años una postura crítica hacia Trump y ya había cuestionado anteriormente el uso de su música en actos de campaña. El nuevo litigio vuelve a poner en discusión los límites legales del uso de canciones comerciales en eventos políticos sin el consentimiento de sus autores o titulares de derechos.

Hasta el momento de la presentación de la demanda, no se había informado una respuesta oficial del comité político a las acusaciones.