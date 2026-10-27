Jenna Ortega anunció que se alejará de la televisión tras finalizar Merlina

La actriz de 24 años anticipó que quiere tomarse una pausa de la pantalla chica cuando termine su participación en la exitosa serie de Netflix.

Hoy 07:38

Jenna Ortega planea alejarse de la televisión durante un tiempo una vez que concluya su participación en Merlina, la exitosa serie de Netflix que la convirtió en una de las jóvenes actrices más reconocidas de Hollywood. La intérprete explicó que, después de años de trabajo en producciones televisivas, quiere abrir espacio para nuevas experiencias profesionales.

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La actriz realizó estas declaraciones durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde habló sobre sus próximos pasos en la industria y la posibilidad de incorporarse a nuevas franquicias.

Jenna Ortega

“Creo que después de Merlina, probablemente me alejaré de la televisión por un tiempo”, afirmó Ortega. También recordó que comenzó a trabajar desde muy chica y pasó gran parte de su infancia saltando de una producción a otra. “Quiero dejar tiempo para hacer cosas nuevas”, explicó.

La intérprete aclaró que no tiene definido un camino específico para su carrera y que prefiere esperar las oportunidades que realmente le interesen. “Lo que esté destinado para mí llegará”, señaló durante la conversación.

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Ortega, de 24 años, comenzó su trayectoria en la televisión con participaciones en producciones como Jane the Virgin. Posteriormente protagonizó la serie de Disney Channel Stuck in the Middle y formó parte del elenco de You, antes de consolidarse en Hollywood con películas de terror como Scream y X.

Su reconocimiento internacional llegó en 2022, cuando asumió el papel de Merlina Addams en la serie dirigida por Tim Burton. El éxito de la producción impulsó su popularidad y la convirtió en una figura destacada entre las nuevas generaciones de intérpretes.

La tercera temporada de Merlina ya finalizó su rodaje y tiene previsto su estreno en 2027. Por el momento, no se anunció que esa entrega vaya a ser la última, ni que Jenna Ortega tenga previsto abandonar la serie antes de completar su participación.

Mientras tanto, la actriz continúa desarrollando su carrera cinematográfica. Entre sus próximos proyectos se encuentra The Great Beyond, la película de ciencia ficción dirigida por J. J. Abrams, en la que comparte elenco con Emma Mackey, Glen Powell y Samuel L. Jackson.

La decisión de tomar distancia de la televisión no implica, por lo tanto, un retiro de la actuación, sino una intención de priorizar nuevos desafíos y elegir con mayor libertad sus próximos trabajos después de varios años dedicados a las series.