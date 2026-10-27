McKenna Grace sorprendió con un look de princesa durante la promoción de Los juegos del hambre

La joven actriz apareció con un elegante vestido tras participar del programa Today en Nueva York, donde promocionó The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, la nueva película de la exitosa franquicia.

Hoy 07:47

McKenna Grace llamó la atención con un look inspirado en las princesas de Disney durante una de sus apariciones públicas en Nueva York, en el marco de la promoción de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, la próxima película de la saga Los juegos del hambre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes 26 de octubre, la actriz participó del programa Today, donde habló sobre la producción que llegará a los cines en noviembre. Después de su paso por el ciclo televisivo, Grace fue fotografiada con un elegante vestido que evocó la estética de una princesa, una elección que se destacó entre las imágenes de celebridades difundidas por la revista People.

McKenna Grace

La intérprete, reconocida por sus trabajos en cine y televisión desde la infancia, atraviesa una etapa de gran exposición gracias a su incorporación a una de las franquicias juveniles más populares de los últimos años.

En The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, dirigida por Francis Lawrence, Grace interpreta a Maysilee Donner, un personaje que forma parte de la historia ambientada décadas antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen.

McKenna Grace

La película está basada en la novela homónima de Suzanne Collins y tiene previsto su estreno en cines para el 20 de noviembre de 2026.

Con cada aparición promocional, McKenna Grace suma visibilidad en Hollywood y despierta interés tanto por sus próximos proyectos como por sus elecciones de moda.