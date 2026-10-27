Una profesora ratificó la denuncia por violencia contra su expareja, un corredor inmobiliario

La mujer declaró ante la fiscal Silvia Jaime y sostuvo que sufrió agresiones desde marzo, luego de poner fin a una relación de cuatro años.

Hoy 07:54

Una profesora del barrio Juan Díaz de Solís Ampliación ratificó la denuncia por violencia física contra su expareja, un corredor inmobiliario, durante una extensa declaración testimonial ante la fiscal Silvia Jaime.

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La mujer, representada por las abogadas Silvana Perrén y Lara Lucatelli Perrén, habría ratificado los episodios de agresión que atribuye al empresario desde marzo, luego de decidir terminar una relación afectiva que se había prolongado durante cuatro años.

Durante su declaración, la denunciante habría relatado distintos hechos ocurridos en la vivienda del hombre, en El Zanjón y durante un casamiento en la provincia de Córdoba. También habría hecho referencia a un episodio de la semana pasada, cuando el empresario presuntamente ingresó a su casa trepando por los techos y llegó hasta su habitación.

La testimonial se enmarca en una investigación por presuntas agresiones físicas que lleva adelante Silvia Jaime. En paralelo, la fiscal Vanina Aguilera tiene a su cargo otra causa vinculada con la denuncia por supuestos ataques sexuales. Ambos procesos fueron desdoblados para investigar por separado los hechos denunciados.

En cuanto a la situación procesal del corredor inmobiliario, su abogado defensor, Luis Barraza, solicitó la eximición de prisión, que fue concedida por la jueza de Control y Garantías Carolina Salas.

La magistrada dispuso, además, una serie de restricciones y reglas de conducta para el empresario: una prohibición de acercamiento a la denunciante y a sus familiares, la obligación de abstenerse de protagonizar nuevos episodios de violencia y la presentación ante la Policía o los tribunales cada vez que sea citado.

La ratificación de la denuncia se produjo mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.