Independiente BBC debuta en la Liga Argentina ante Santa Paula de Gálvez

El conjunto dirigido por Javier Montenegro comenzará este martes su participación en la temporada 2026/27 desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El equipo santiagueño buscará arrancar con una victoria ante su gente.

Hoy 15:00

Independiente BBC pondrá primera este martes en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, cuando reciba a Santa Paula de Gálvez desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás. El conjunto de calle Salta iniciará una campaña de transición, con varias caras nuevas y la conducción técnica de Javier Montenegro.

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El equipo santiagueño afrontará su estreno con grandes expectativas y con el objetivo de hacerse fuerte como local. Enfrente estará el conjunto santafesino, que fue su verdugo en la temporada 2025/26, aunque ambos equipos llegan renovados y con la intención de escribir una nueva historia.

Santa Paula llega con mayor rodaje, ya que disputó cuatro encuentros en la actual temporada y acumula un récord positivo de tres victorias y una derrota. Además, el duelo ante Independiente será el tercero de su gira por La Rioja y Santiago del Estero.

El conjunto de Gálvez promedia 92,8 puntos por partido y cuenta con cuatro jugadores que registran un promedio de anotación de doble dígito: Díaz Muller (21,8), Brooks (14,2), Pikaluk (12,2) y Cleveland (11,5).

Por el lado de Independiente, la principal novedad será la presencia de varios jugadores jóvenes que tendrán su primera experiencia en la categoría. El plantel contará nuevamente con Cristian Amicucci como referente y capitán, acompañado por Jonatan Machuca, experimentado base que acumula más de 600 partidos en la Liga Nacional.

En cuanto al estado físico del plantel, Montenegro espera contar con todos sus jugadores disponibles, algo que no pudo conseguir durante los amistosos de preparación. Candia se recuperó de un desgarro, mientras que Machuca evoluciona favorablemente de un edema óseo en el pie izquierdo y podría sumar minutos en el estreno.

El encuentro se disputará este martes desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás, con el arbitraje de Jorge Chávez y Fabio Alaniz. Las entradas tendrán un valor de $10.000 para las populares y $13.000 para las plateas.