Detenidos dos hombres con un kilo de cocaína en Fortín Lavalle

Dos hombres fueron detenidos en Fortín Lavalle con más de un kilo de cocaína, valorada en 16 millones de pesos, durante un operativo de control vial.

Hoy 03:47

En un reciente operativo antidrogas realizado en las cercanías de Fortín Lavalle, efectivos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Juan José Castelli lograron la detención de dos hombres, de 29 y 31 años, quienes llevaban consigo más de un kilo de cocaína. Este procedimiento se llevó a cabo en la madrugada del pasado día, cuando los agentes, en un control preventivo, detectaron un paquete rectangular que contenía una sustancia blanquecina.

Al solicitar la intervención de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, los agentes llevaron a cabo una serie de inspecciones detalladas, que finalmente condujeron a la confirmación de que la sustancia era cocaína. El peso total de la droga incautada fue de 1.010 gramos, cuyo aforo fue estimado en un sorprendente valor de 16 millones de pesos.

Durante el desarrollo del operativo, las autoridades no solo se incautaron de la droga, sino que también detuvieron a los sospechosos y secuestraron varios objetos de interés. Entre ellos, se encontró una camioneta Toyota Hilux, tres teléfonos celulares, un reloj digital, una suma de $482.000 en efectivo, documentación relevante y una antena satelital, lo que sugiere la posibilidad de una operación más amplia relacionada con el narcotráfico.

Los procedimientos realizados incluyeron la inspección del vehículo con un can antinarcóticos, que, afortunadamente, no arrojó resultados positivos en cuanto a más sustancias ilícitas en el interior del automóvil. Sin embargo, la situación sigue siendo investigada, dado el gran volumen de droga encontrado.

Los detenidos, ahora en manos de la justicia, enfrentan cargos por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes. La intervención de la Fiscalía Federal con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña es un paso crucial en el proceso judicial que se avecina.

Las autoridades locales han indicado que este tipo de operativos son vitales para combatir el narcotráfico en la región y que continuarán realizando controles rutinarios en diferentes puntos estratégicos. La colaboración entre distintas divisiones policiales es fundamental para desarticular redes de tráfico de drogas que operan en el área.

Este evento resalta la importancia de la vigilancia y la aplicación de la ley en la lucha contra el narcotráfico en Argentina, donde los esfuerzos se centran en erradicar la circulación de sustancias ilegales que afectan a la sociedad.