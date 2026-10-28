Crítica de "Carrie"

Mike Flanagan vuelve a Stephen King con una serie que amplía el universo de Carrie y actualiza sus conflictos para una generación marcada por las redes.

Hoy 06:58

Por Joan Pons

Para Fotogramas

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Convertida en mito moderno del terror, ’Carrie’ ha sobrevivido ya a cuatro adaptaciones gracias a su subtexto universal: la venganza del diferente contra la dictadura de la mayoría. Cualquiera que alguna vez haya sufrido algún tipo de humillación puede reconocerse en aquella adolescente maltratada a la que Stephen King concedió poderes telequinéticos.

Para esta nueva versión, Mike Flanagan, especialista en leer a King entre líneas, desplaza ligeramente el centro del relato. Su Carrie ya no es solo la venganza de la marginada, sino la de la inocente. Y este matiz abre interrogantes incómodos: ¿quedan realmente inocentes? ¿Tan raros son? ¿Por qué se castiga y ridiculiza a quien no se amolda a estos tiempos cínicos? Summer H. Howell no se parece a Sissy Spacek (ni a las Carries de otras adaptaciones). Tampoco lo pretende. Su Carrie White es una adolescente abierta y llena de curiosidad, con hambre de conocimiento, no una criatura permanentemente temblorosa. Esa normalidad vuelve más cruel el ensañamiento.

Frente a ella, o más bien sobre ella, Samantha Sloyan compone una madre posesiva hasta lo enfermizo: Margaret no es únicamente una fanática religiosa, sino una mujer cuyo amor desmedido por su hija se convierte primero en miedo y luego en instrumento de castigo. La protección como forma de violencia. En esta ’Carrie’, Flanagan privilegia el drama psicológico adolescente sobre el terror puro. Le interesan menos los chorros de sangre que los mecanismos y escenarios de la crueldad: escuelas incapaces de proteger a sus alumnos y redes sociales como síntoma de la desaparición generalizada de la empatía y, a la vez, como instrumentos del espectáculo de la humillación. ¿Quién dijo que este remake no era pertinente en nuestra época?

Es verdad que Flanagan amplía personajes y tramas laterales, siempre bajo la amenaza de caer en el relleno y la dilatación (no dejan de ser ocho horas para adaptar una novela breve). Pero también recupera, en cierta medida, aquella alegría formal del texto original de King, tan fragmentario, heterodoxo y construido desde distintas miradas. Su puesta en escena es menos barroca, menos feroz y, por supuesto, menos icónica que la de la inolvidable primera versión de Brian De Palma. Pero aun así consigue algo que parecía imposible: volver a ’Carrie’ para decir algo nuevo.

Para espectadores abiertos a las relecturas contemporáneas de clásicos universales.