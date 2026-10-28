Lula, vientos de esperanza

Los editorialistas “serios y reputados” presentan pudorosamente “la nueva etapa de Milei”, después del baldón que implicó la huida de sus amigos de la ultraderecha “popular” y la franquista de Vox, aunque no pudieron evitar decir que sus camaradas españoles no encontraban cómo esconderlo, e inclusive gambetearlo cuando se les acercaba a abrazarlos efusivamente.

Hoy 07:02

Por Juan Carlos Junio

Para Página 12

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Pero además emergió una conclusión axiomática: cuanto más insulta y agrede a sus enemigos, más crecen ante la opinión pública. El presidente socialista Pedro Sánchez lo intuyó y aprovechó la inesperada ofrenda, transformándose en el principal divulgador de las violencias de Milei.

El diario El País presentó en su portada al anarcolibertario al grito de “Sánchez dictador”; quien respondió afirmando: “Soy zurdo y a mucha honra”, convencido de que la ratificación pública de su pertenencia política sería valorada por la ciudadanía democrática. En la Europa convulsionada por manifestaciones antimodelo capitalista, la adhesión incondicional del presidente argentino a Trump y Netanyahu también potenció el rechazo. Claro que la derecha española no pudo eludir la defensa del dogma ideológico compartido con Milei. Su principal dirigente, Núñez Feijoo, aclaró que las políticas económicas mileístas “son más sensatas que las de la familia Kirchner y el peronismo”. Su credo de época los une.

En su retorno de tierras lejanas, el Presidente se encontró en un callejón sin salida como consecuencia de que su inesperada malvinización no solo recibió indiferencia y rechazo de la sociedad por su evidente marca oportunista, sino que ahora sus íntimos amigos estadounidenses vinieron a exigirle que se baje de esta historia presentada en cadena nacional, ya que afecta los intereses de sus empresas vinculadas a la explotación ilegal de hidrocarburos en el entorno de las Islas. Como era de esperar, las contradicciones de EE.UU con su madre patria son circunstanciales; consecuentemente, mantendrá su posición de “neutralidad” frente al conflicto de Malvinas, de consuno con su tradicional alianza con la Corona británica. En la misma línea, el embajador Lamelas continúa actuando como un virrey en su colonia. Recientemente, habló como miembro calificado de la campaña pro Milei Presidente, augurando la venida de inversiones para proyectos energéticos.

Eso sí, “siempre y cuando siga a la derecha. Si va a la izquierda, no”. Sin embargo, Vaca Muerta es un poderoso imán que trasciende a los gobiernos. En la última visita a su principal deudor, la Kristalina del FMI también viajó al yacimiento donde destacó lo obvio, allí se aloja la fuente principal de dólares con los que el Fondo cobrará sus créditos. En su afán de apoyo político al modelo neothatcheriano, en el Organismo ya están pensando en otorgar un waiver (perdón) para las metas fiscales del año próximo. Ya nadie duda que madura el fracaso anunciado del proyecto económico del Presidente y los JP Morgan boys, quienes van por su tercera versión rumbo a chocarla contra la vida del pueblo, o sea, las mayorías humildes y la diversidad de núcleos de los sectores medios.

La disputa comunicacional del presidente con el “no se llega a fin de mes” generó un claro distanciamiento de sectores expectantes con su discurso y el rechazo de muchos otros. El absurdo de que “luego del día 20 todos se morirían”, desnudó la esencia engañosa del argumento. Pero lo determinante es que el mentado relato, tan valorado por muchos especialistas, hace agua, perforado por la realidad cotidiana que sufre la mayoría del pueblo. Siguen los aumentos de los alimentos, el transporte y las tarifas. Justamente, el FMI reclama en su último informe que cesen las políticas de subsidios a los servicios energéticos, soslayando que desde los inicios del Gobierno, la canasta de servicios públicos del AMBA subió un 864%, casi cuatro veces más que la inflación.

Ese azote no solo ocurre en el área metropolitana, sino en todas las regiones del país. Como en el juego de la perinola, “todos ponen” para que sigan engordando sus bolsas los empresarios privados, y el Fondo mejore las chances de recuperar sus temerarios e ilegítimos créditos contraídos por Macri y Milei. En términos políticos, el Presidente sostiene obstinadamente la ortodoxia del modelo económico, aunque desde el acontecer social surge con diversa intensidad un crecimiento de la conciencia ciudadana, cada vez más crítica hacia la narrativa presidencial, lo cual va impactando en la disputa política. Las sucesivas derrotas en el Parlamento resultan ya incontrastables: debió capitular con la trascendente ley de extranjerización de tierras exigida por las corporaciones mineras, petroleras y otros tiburones ultramarinos, la cual arrastró en su caída al proyecto de voltear la Ley de Manejo del Fuego, reclamada por los especuladores inmobiliarios, verdaderos inspiradores de los incendios.

Debieron “acordar” con la oposición allanarse al reclamo de los bloques parlamentarios, y a la notable militancia de las organizaciones y la comunidad en defensa de los fondos para asegurar la aplicación de la ley de Discapacidad. En suma, al Presidente se le está yendo de las manos el vínculo con quienes se esperanzaron con el relato anticasta y sus violencias antisistema. Va quedando al desnudo que tras las brumas de las descalificaciones a la política, al periodismo y a las jóvenes cantantes, el Presidente representa al núcleo más negro del círculo rojo.

Justamente recibió en estos días el apoyo de los empresarios y líderes pura sangre del modelo en su Fundación Faro, quienes oblaron US$ 25 mil por cubierto para estar en el encuentro del Yacht de Puerto Madero. Para completar la conducta política de los núcleos del poder real, en el marco de la pérdida creciente de legitimidad del Ejecutivo, el Poder Judicial afirma su posicionamiento de apoyo irrestricto al Gobierno. Luego del despropósito de los tres supremos sobre la Ley de Tierras y que la Cámara Federal sostenga al oficialismo por su deuda con la universidad; ahora deciden el sobreseimiento de Milei, su hermana y los financistas de la causa $LIBRA. Simultáneamente, continuó con la persecución a la ex Presidenta en pos de su encarcelamiento y proscripción política.

Así las cosas, la oposición tiene la palabra. El triunfo de Lula y la derrota de la derecha muestran el camino: unión para un frente político-social amplio con justicia social, progreso y soberanía. Y otra alegría… el trapo malvinero recorre las calles madrileñas, las manifestaciones parisinas, el palco de Lula y las canchas del país.