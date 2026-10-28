Los Gotham Awards 2026 anunciaron sus nominaciones: cinco películas lideran la lista con cuatro candidaturas

La 36.ª edición de los premios al cine independiente reconoció a 42 largometrajes y 25 interpretaciones en 11 categorías. “All of a Sudden”, “Clarissa”, “La Gradiva”, “The Invite” y “Tender Loving Care” encabezan las nominaciones.

Hoy 07:20

Los Gotham Awards 2026 anunciaron sus nominaciones y pusieron en marcha una nueva etapa de la temporada de premios de Hollywood. La ceremonia, dedicada al cine independiente, celebrará su 36.ª edición el próximo 30 de noviembre en Nueva York, con una selección que reúne producciones estadounidenses e internacionales, realizadores consagrados y nuevos talentos.

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Según informó el Gotham Film & Media Institute, la lista de este año incluye 42 largometrajes y 25 interpretaciones distribuidas en 11 categorías. Cinco películas comparten el primer lugar, con cuatro nominaciones cada una: “All of a Sudden”, “Clarissa”, “La Gradiva”, “The Invite” y “Tender Loving Care”.

Entre las producciones que compiten por el premio a mejor película se encuentran “Clarissa”, dirigida por Arie y Chuko Esiri; “The Invite”, de Olivia Wilde; “The Debut”, dirigida por Jesse Eisenberg; “Club Kid”, de Jordan Firstman; y “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, de Jane Schoenbrun. La categoría también incluye “Dreams in Nightmares”, “Josephine”, “Mouse”, “Paper Tiger”, “Primetime” y “Your Mother Your Mother Your Mother”.

En el apartado internacional, “All of a Sudden”, de Ryusuke Hamaguchi; “La Gradiva”, de Marine Atlan; “Possible Love”, de Lee Chang-dong; y otras producciones de distintos países competirán por el reconocimiento a mejor película internacional.

Las actuaciones que se destacan

Los premios mantienen categorías de interpretación sin distinción de género, con reconocimientos a los papeles protagónicos y de reparto. Entre las nominaciones más destacadas figuran Julianne Moore, por “The Debut”; Gillian Anderson, por “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”; y Sophie Okonedo, por “Clarissa”, en la categoría de mejor interpretación protagónica.

Julianne Moore

En el apartado de reparto aparecen Penélope Cruz, por “The Invite”; Sandra Hüller, por “Fatherland”; Esmé Creed-Miles, por “Sense and Sensibility”; Kate O’Flynn, por “Tender Loving Care”; y Tao Okamoto, por “All of a Sudden”.

"The Invite" es una de las películas más nominada.

La lista también reconoce a intérpretes emergentes. Entre los nominados a mejor revelación figuran India Amarteifio, por “Clarissa”; Adia, por “Your Mother Your Mother Your Mother”; y Mason Reeves, por “Josephine”.

En dirección, las candidaturas incluyen a Ryusuke Hamaguchi, por “All of a Sudden”; Sandra Wollner, por “Everytime”; Jane Schoenbrun, por “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”; Andrey Zvyagintsev, por “Minotaur”; y Mike Leigh, por “Tender Loving Care”. La categoría de dirección revelación, por su parte, destaca a cineastas como Sophy Romvari, Jordan Firstman, Aleshea Harris y Marine Atlan.

Regresa el premio elegido por el público

Una de las novedades de esta edición es el regreso del Gotham Audience Award, que vuelve después de seis años de ausencia. El galardón reconocerá a una película que haya generado una conexión especial con el público y se definirá mediante la votación de los miembros de la organización.

Entre los títulos seleccionados para competir por ese reconocimiento se encuentran “The Drama”, “Michael”, “Project Hail Mary”, “Backrooms”, “Obsession”, “La Bola Negra”, “You Can See Everything” y “The Invite”.

Los ganadores de los Gotham Awards 2026 se conocerán el 30 de noviembre, durante una ceremonia en Cipriani Wall Street, Nueva York, que también se transmitirá por YouTube. Como una de las primeras citas importantes de la temporada cinematográfica, los premios volverán a poner el foco en películas independientes y actuaciones que buscarán ganar visibilidad de cara a los reconocimientos de fin de año.