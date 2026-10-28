Jessica Biel rechazó darle privilegios a su hijo en Hollywood: "Tendría que ganarse el papel"

La actriz explicó que no permitirá que Silas, de 11 años, consiga oportunidades laborales únicamente por ser hijo de dos figuras famosas.

Hoy 07:08

Jessica Biel aseguró que no permitirá que su hijo Silas, de 11 años, consiga papeles de actuación únicamente por ser hijo de dos figuras reconocidas del espectáculo. La actriz, casada con el cantante Justin Timberlake, explicó que busca transmitirle el valor del esfuerzo y el respeto por los chicos que se preparan para trabajar en la industria.

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Durante una entrevista en el podcast Great Chat Show, Biel contó que su hijo comenzó a manifestar interés por la actuación. Según relató, el adolescente tiene facilidad para la música, disfruta de hacer reír a los demás y posee una veta teatral que lo llevó a plantear la posibilidad de seguir ese camino profesional.

La actriz explicó que el tema cobró mayor relevancia cuando surgió la posibilidad de que Silas participara en “Matchbox: The Movie”, película en la que ella trabaja como protagonista. En un primer momento, reconoció que tuvo dudas, ya que tanto ella como Timberlake intentan mantener a sus hijos alejados de la exposición pública.

“No querés aplastar sus sueños, aunque una parte de mí quiera hacerlo con este. Le digo: ‘¡Por favor, no hagas esto! ¡Cualquier cosa menos esto! Es realmente difícil!’”, expresó Biel al referirse a la posibilidad de que su hijo se dedique a la actuación.

Sin embargo, la actriz sostuvo que también considera importante que Silas comprenda las dificultades de la profesión y el esfuerzo que realizan otros jóvenes para conseguir oportunidades.

“Hay chicos que trabajan muy duro, van a clases de actuación, hacen teatro y se esfuerzan. No podés quitarle un papel a una de esas personas solo porque sos mi hijo. Eso no está bien. No vamos a hacer eso”, afirmó.

Biel aclaró que la participación de Silas en la película fue una excepción debido a que se trataba de un papel muy pequeño. Según explicó, si el personaje hubiera requerido una intervención más importante, no le habría permitido asumirlo sin demostrar previamente que estaba preparado.

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“Tendrías que ganarte ese papel, porque no vamos a empezar con esto de que te regalan oportunidades por ser parte de esta familia”, remarcó.

La postura de la actriz se vincula con el debate sobre los llamados nepo babies, una expresión utilizada para referirse a los hijos de celebridades que acceden a oportunidades profesionales en parte gracias a sus vínculos familiares. Aunque Biel reconoce que resulta difícil evitar por completo esa etiqueta en el caso de su hijo, busca establecer límites para que su apellido no sea una ventaja automática.

Los próximos proyectos de Jessica Biel

Biel alcanzó popularidad por su papel de Mary Camden en la serie familiar “7th Heaven”, emitida durante varios años. Actualmente participa como productora en el proyecto de una nueva versión de la ficción, que buscará abordar problemáticas contemporáneas de los adolescentes y sus familias, como el uso de la tecnología, el acoso escolar y el consumo de drogas y alcohol.

Además, la actriz protagonizará “Playmates”, una próxima película de Searchlight Pictures en la que interpretará a la esposa de Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy.

Mientras continúa desarrollando su carrera en Hollywood, Biel dejó en claro que, puertas adentro, pretende que sus hijos puedan explorar sus intereses sin recibir privilegios automáticos por la fama de sus padres.