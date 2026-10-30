Mecánico entregó a la justicia una Kangoo con pedido de secuestro de Córdoba tras sufrir amenazas con armas de fuego

Añatuya. Denunció que le dejaron el utilitario hace meses en su taller del barrio Polo Norte. Tras sufrir amenazas con armas de fuego por parte de los supuestos dueños.

Hoy 10:59

Un confuso episodio registrado al mediodía de este jueves en un taller mecánico del barrio Polo Norte culminó con el secuestro de una camioneta que poseía un pedido de captura vigente desde la provincia de Córdoba. La intervención policial se activó tras una denuncia por amenazas graves.

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El procedimiento se originó a las 13 horas, cuando personal de la Comisaría N° 41 acudió a un taller ubicado en la intersección de calle Sarmiento y Avenida General Paz. Allí fueron recibidos por el propietario del lugar, de apellido Villalba, quien relató los momentos de tensión que venía atravesando.

Según explicó el mecánico, hacía un par de meses un sujeto de apellido Maldonado le había dejado en depósito una camioneta Renault Kangoo azul. Sin embargo, en los últimos días la situación escaló a la violencia: Maldonado y otras personas comenzaron a hostigarlo, llegando a amenazarlo con armas de fuego a raíz de diversos conflictos personales.

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Ante este panorama, Villalba se presentó horas antes en la Oficina de Respuestas Rápidas del Juzgado local para manifestar su absoluta voluntad de entregar el vehículo y desligarse del problema.

Con el rodado a disposición, los uniformados consultaron a la Planta Verificadora de la policía de la provincia. El sistema confirmó que la Kangoo cuenta con un pedido de secuestro activo desde el 8 de febrero de 2026, emitido por la Unidad Judicial N° 22 de la Policía de Córdoba.

Por disposición del fiscal de turno, la policía secuestró formalmente el vehículo, labró las actas de rigor e inició una Información Sumaria Judicial para establecer quién es el legítimo propietario y esclarecer el trasfondo de la maniobra.