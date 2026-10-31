El intendente de Loreto tomó juramento a sus funcionarios y marcó el rumbo de su gestión

Con la convicción de protagonizar una gestión histórica que siente las bases del desarrollo integral y la estabilidad económica del municipio, esta mañana asumió el nuevo Gabinete Municipal de Loreto, a cuyos integrantes les tomó el juramento de rigor el intendente profesor Ramón Rosa González.
En una concurrida ceremonia institucional que reunió a vecinos, concejales, autoridades y empleados municipales, el jefe comunal tomó juramento a los nuevos funcionarios bajo la consigna de congeniar y alinear estrictamente cada área con su visión de gobierno, basada en la responsabilidad, la vocación de servicio y una presencia constante en cada barrio.
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El acto marcó el inicio formal de una nueva etapa orientada a fortalecer la presencia del Estado local y dar continuidad a las políticas públicas enfocadas en el bienestar de la comunidad loretana.
El gabinete que acompaña a González
La nueva nómina de autoridades del Gabinete Municipal quedó conformada de la siguiente manera: Dr. Daniel Juárez Muas (Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos); Dr. Nelson Fernando Pintos (Asesoría Legal y Coordinación de Gabinete); C.P.N. Florinda Latiffe del Valle Mattar (Secretaría de Economía); Sr. Máximo Alberto Cardozo (Tesorería); Prof. Sandra Beatriz Leguizamón (Secretaría de Acción Social); Prof. María Leoncia Morales (Dirección de Educación); Sr. Rafael Valentín Carballo (Dirección de Tránsito); Prof. Luis Carlos Grigüeli (Dirección de Deportes); Sr. Mario Osmán Coria (Dirección de Cultura y Turismo); Prof. Juan Rodolfo Paz (Dirección de Prensa y Ceremonial); Téc. Alejandra Loza (Dirección de Bromatología, Calidad de Vida e Higiene); Sr. Juan José Fiad (Dirección de Recursos Humanos); Sra. Patricia Evelia Ibáñez (Oficina de Emprendedores); Prof. José Antonio Carballo (Oficina de Medio Ambiente); Prof. Benjamín Pedro Isaac Paz (Oficina de la Juventud); Prof. Claudia Cecilia Roldán (Coordinación del CIC); Prof. María del Carmen Coria (Coordinación de Jardines Municipales); Téc. Luis Adalberto Villa (Coordinación de Obras Públicas); y Prof. Dayana Rocío Quiroga (Oficina de Empleo).