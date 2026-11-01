Independiente visita a Defensa y Justicia en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

El Rojo buscará recuperarse de la derrota ante Boca y afianzarse entre los ocho mejores de la Zona A. El Halcón, que ya aseguró su lugar en octavos de final, intentará sumar puntos importantes para acercarse a la Copa Sudamericana 2027.

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Independiente visitará este lunes a Defensa y Justicia, desde las 19, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá mucho en juego para ambos equipos, que afrontan la recta final de la fase regular con diferentes objetivos.

El conjunto de Avellaneda llega golpeado después de perder 1-0 frente a Boca en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, resultado que complicó sus aspiraciones de clasificación.

Actualmente, Independiente ocupa el octavo puesto de la Zona A, por lo que necesita volver al triunfo para sostenerse entre los equipos que accederán a los playoffs.

Una particularidad del encuentro será la presencia de aproximadamente 2.500 hinchas del Rojo en Florencio Varela, quienes podrán acompañar al equipo en un compromiso importante para sus aspiraciones.

Defensa y Justicia busca acercarse a la Copa Sudamericana

Por su parte, Defensa y Justicia atraviesa un presente favorable y llega después de vencer a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Julio Vaccari también mantiene sus aspiraciones internacionales, ya que ocupa el undécimo puesto de la tabla anual y conserva posibilidades de ingresar a la Copa Sudamericana 2027.

Tras la victoria en Córdoba, el entrenador destacó el crecimiento del equipo y recordó los objetivos planteados al comienzo del semestre.

"Cuando comenzó el semestre nos propusimos llegar a las últimas fechas con chance de clasificar a las copas. Cuando llegamos estábamos muy lejos y este triunfo nos pone en el lugar que queríamos", expresó Vaccari.

Con la clasificación a los playoffs asegurada, el Halcón intentará aprovechar la localía para seguir sumando y mejorar su posición en la tabla acumulada.

Defensa y Justicia vs. Independiente: hora, TV y árbitros

Fecha: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Horario: 19.00.

19.00. Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello, Florencio Varela.

Norberto "Tito" Tomaghello, Florencio Varela. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Sebastián Martínez.

Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

Con objetivos importantes en disputa, Independiente buscará dar un paso hacia los octavos de final, mientras que Defensa y Justicia intentará extender su buen momento y mantenerse en la pelea por un lugar en las competencias internacionales de 2027.