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Dolor por el fallecimiento del doctor Federico Yocca: lo despidieron con emotivos mensajes

El reconocido profesional de la salud también será recordado por su vínculo con la música. Familiares y personas cercanas compartieron palabras de despedida y destacaron su calidad humana.

Hoy 17:13

La comunidad santiagueña recibió con tristeza la noticia del fallecimiento del doctor Federico Yocca, un reconocido profesional de la salud que, además de su trayectoria, será recordado por su cercanía con la música.

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Tras conocerse su muerte, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en las redes sociales. Entre ellos, Noemí le dedicó unas palabras en las que destacó el cariño de quienes compartieron su camino: "Adiós, Dr. Federico Yocca, sus pacientes y la música lo van a extrañar. Descansa en paz".

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su hijo, también llamado Federico Yocca, quien expresó el profundo dolor por la pérdida de su padre. En su publicación lo recordó como "el hombre más noble y bondadoso" que conoció y le agradeció por todas las enseñanzas que le dejó.

"Aquí te extrañaré todos los días hasta que vuelva a estar con vos, papá", escribió en una despedida que reflejó el vínculo y el amor que los unía.

Las palabras compartidas reflejan el afecto que despertó Federico Yocca entre sus seres queridos y quienes lo conocieron a través de su labor profesional y su pasión por la música.

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