Controles de alcoholemia en Banda del Río Salí resultan en 20 vehículos secuestrados

Un operativo de control de alcoholemia en Banda del Río Salí resultó en el secuestro de 20 vehículos tras la realización de pruebas a conductores en la madrugada del 1 de noviembre.

Hoy 17:13

En un esfuerzo coordinado entre la Policía de Tucumán y las áreas municipales de Tránsito, se llevó a cabo un importante operativo de control de alcoholemia en la madrugada del 1° de noviembre en el Puente Lucas Córdoba. Este despliegue de seguridad preventiva tuvo lugar en el principal acceso a la ciudad de Banda del Río Salí, donde se secuestraron 20 vehículos cuyos conductores resultaron positivos en los test de alcoholemia.

El procedimiento se desarrolló entre las 04:00 y las 07:00 horas, en un puesto de verificación ubicado estratégicamente sobre la avenida San Martín, en la primera cuadra a la altura de los Puentes Lucas Córdoba. Esta ubicación es una vía neurálgica que conecta la capital tucumana con el municipio bandeño, lo que resalta la importancia del control en este punto crítico.

La medida se llevó a cabo en el marco de la Orden de Servicio N.º 1256/2026, emitida por la Unidad Regional Este (U.R.E.). El operativo fue ejecutado en colaboración con inspectores de la Dirección de Tránsito Vial Municipal, personal del JUZGADO DE FALTAS N.º 1, y efectivos de los Vigías Municipales de la Municipalidad de Banda del Río Salí, quienes se encargaron de fiscalizar la documentación y realizar las pruebas de alcoholemia.

Los resultados de los test de alcoholemia fueron contundentes, ya que las autoridades municipales procedieron a trasladar 20 rodados al corralón. Entre los vehículos retenidos se encontraron automóviles de diversas marcas y modelos. Destacaron unidades como Volkswagen Taos, Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, así como camionetas Ford Ranger y Chevrolet S10.

Además, se incluyeron utilitarios como Fiat Strada y Volkswagen Saveiro, así como vehículos particulares como Volkswagen Gol Trend, Fiat Cronos y Renault Duster. La diversidad de rodados secuestrados pone de manifiesto la relevancia de este tipo de operativos en la prevención de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

El operativo estuvo bajo la supervisión del jefe de la U.R.E., el comisario general Carlos Daniel Ruiz, y del segundo jefe, el comisario mayor René Ramírez. Según informó el subcomisario Carlos Aragón, segundo jefe de la Comisaría de Banda del Río Salí, el control fue un éxito en cuanto a la detección de infracciones y la concientización sobre la conducción responsable.