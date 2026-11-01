“Cumpliste, ey, cumpliste”: la frase de Ponzio contra Ramírez

La roja a Montiel terminó de encender al banco de River, que reclamó con furia varias decisiones arbitrales y protagonizó uno de los momentos más calientes del superclásico.

Hoy 17:12

River vivió una tarde para el olvido en La Bombonera. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio perdió 1 a 0 ante Boca en una nueva edición del Superclásico y terminó el encuentro con nueve jugadores, tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

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La primera polémica se produjo a los ocho minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta vio la tarjeta roja después de una revisión del VAR. El árbitro Nicolás Ramírez consideró que el defensor había impedido una ocasión manifiesta de gol y dejó al Millonario en inferioridad numérica desde el arranque.

Con un jugador más, Boca consiguió abrir el marcador a los 27 minutos mediante un cabezazo de Lautaro Di Lollo, que terminó siendo decisivo para quedarse con los tres puntos.

La situación de River se complicó todavía más a los 35 minutos del complemento, cuando Gonzalo Montiel también fue expulsado por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, dejando al conjunto visitante con nueve futbolistas.

Las decisiones arbitrales adquirieron especial relevancia por los cuestionamientos que Ponzio había realizado durante la semana previa al encuentro. El entrenador había manifestado su preocupación por las intervenciones del VAR y reclamado que los fallos no perjudicaran a su equipo.

La derrota significó otro golpe para River, que además quedó sin posibilidades de alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual y deberá buscar su objetivo en los playoffs del Torneo Clausura.