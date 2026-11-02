Entró a robar a un supermercado, quedó filmado y cayó tras intentar agredir a los policías en Frías

Las cámaras de seguridad fueron clave para identificarlo. El hombre, de 36 años, fue interceptado durante un operativo nocturno y terminó aprehendido tras intentar escapar y enfrentarse con los efectivos.

Hoy 10:48

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la ciudad de Frías, luego de ser señalado como el autor de un hecho ilícito en un supermercado. Las cámaras de seguridad del comercio fueron clave para identificarlo y poner en marcha un operativo policial que terminó con un nuevo episodio: al ser interceptado, intentó escapar y agredir a los efectivos.

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El procedimiento se inició durante la noche del sábado, alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 23, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7, acudió de urgencia a un comercio ubicado sobre calle Rivadavia, en el barrio Centro Este. Los uniformados habían sido alertados por la sustracción de distintos bienes.

Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que el sospechoso había quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Con los datos sobre sus características físicas y la vestimenta que llevaba puesta, desplegaron un operativo de búsqueda por la zona.

La búsqueda dio resultado minutos después, cuando lograron localizarlo en la intersección de las calles Raúl Sabagh y Entre Ríos. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga y ofreció resistencia al procedimiento, incluso tratando de agredir físicamente a los uniformados.

Finalmente, fue reducido y trasladado a la dependencia policial. Se trata de un hombre de 36 años, domiciliado en el barrio Dr. Eliseo Fringes.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de turno dispuso que permaneciera aprehendido, acusado de los delitos de violación de domicilio, atentado y resistencia a la autoridad, hurto y hurto en grado de tentativa, en concurso real.