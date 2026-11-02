Violencia de género en El Polear: atacó a golpes a su expareja y terminó detenido

La mujer denunció que el hombre ingresó a su domicilio, la agredió físicamente y la amenazó de muerte. La Fiscalía ordenó su captura y fue apresado en La Banda.

Hoy 10:39

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 12 lo apresó tras allanar una vivienda del barrio Los Álamos por orden judicial. El acusado, había ingresado al domicilio de la víctima en la localidad de El Polear y la agredió físicamente.

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La medida judicial se concretó en un inmueble ubicado sobre calle Antonino Taboada de la ciudad de La Banda. En la residencia, los funcionarios procedieron la detención del acusado de 31 años a quien una joven de 30 años, había denunciado por agresiones.

La damnificada, domiciliada en la localidad de El Polear, había expuesto ante las autoridades que mantuvo una relación sentimental de cinco años con el agresor, habiendo finalizado el vínculo hace aproximadamente un año debido a los sistemáticos episodios de violencia física y emocional que sufría debido a la personalidad agresiva del sujeto.

Sin embargo, en la noche del jueves, alrededor de las 22, el acusado llegó a la vivienda de la víctima, al parecer bajo los efectos del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas y la agredió en el rostro, al tiempo que le vociferaba amenazas de que atentaría contra su vida.

La fiscalía de Violencia de Género, tras tomar intervención, solicitó de urgencia el allanamiento y la captura del imputado, medida que se hizo efectiva y el acusado quedó formalmente alojado en una celda a disposición de la justicia de Control y Garantías que había firmado los oficios de allanamiento y detención del mismo.