Convocan a un velatorio público para darle el último adiós a Nancy Godoy

La despedida será este miércoles en una plaza de la localidad correntina de Esquina. La familia invitó a vecinos y allegados a acompañar el homenaje.

Hoy 10:14

Tras el trágico desenlace del caso de Nancy Godoy, la familia decidió realizar una ceremonia abierta para que todas las personas que compartieron su vida, conocieron su historia y acompañaron su lucha puedan acercarse a rendirle homenaje.

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El velatorio público de la docente asesinada en Corrientes se llevará a cabo este miércoles en la Plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal.

Según informaron sus allegados al diario El Litoral, la ceremonia se realizará entre las 6 y las 18. Durante esas horas, la plaza estará abierta para recibir a quienes quieran acompañar a la familia y participar del último adiós.

La convocatoria está dirigida a familiares, amigos, compañeros del ámbito educativo y vecinos de Esquina, además de todas aquellas personas que deseen expresar su cariño y respeto hacia la docente.

En el mensaje de invitación, sus seres queridos eligieron una frase cargada de emoción: “Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”.

Una vez finalizado el velatorio, los restos de Nancy serán trasladados al cementerio municipal de Esquina, donde se realizará la inhumación.

La organización de la despedida se puso en marcha tras la llegada de sus restos a la localidad, el viernes pasado. La familia dispuso que el homenaje se realice en un espacio público y significativo para la comunidad, para que nadie que quisiera acompañarla se quedara sin la posibilidad de hacerlo.