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Policiales

Lograron capturar en Las Termas a mujer con pedido de captura por explotación sexual

La sospechosa, de 32 años, fue identificada durante un recorrido preventivo en el barrio Herrera el Alto. Está acusada en una causa por explotación económica de la prostitución ajena mediante el uso de violencia.

Hoy 10:39
Detenida Termas

Una mujer de 32 años fue detenida durante la madrugada del domingo en Las Termas de Río Hondo, luego de que efectivos policiales confirmaran que tenía un pedido de captura vigente a nivel nacional e internacional en el marco de una investigación por un presunto delito de explotación sexual.

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El procedimiento se concretó en el barrio Herrera el Alto, durante recorridos preventivos realizados por personal de la Comisaría Comunitaria N.º 50, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 6.

Los efectivos patrullaban la calle Saavedra cuando identificaron a una mujer cuyas características coincidían con las consignadas en un expediente judicial. Tras consultar los sistemas informáticos de seguridad, confirmaron que tenía 32 años, domicilio en Las Termas y una orden de detención vigente.

La medida había sido dispuesta por la Justicia de Control y Garantías en el marco de una Investigación Penal por el supuesto delito de explotación económica de la prostitución ajena mediante el uso de violencia.

Una vez confirmada la situación judicial, personal especializado y efectivos femeninos procedieron a su detención. Posteriormente, fue trasladada bajo medidas de seguridad a la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 6, donde quedó alojada a disposición del magistrado que interviene en la causa.

TEMAS Las Termas de Río Hondo
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