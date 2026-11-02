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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2026 | 23º
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Policiales

Detuvieron a una joven de 19 años acusada de administrar un kiosco de drogas en el barrio Ejército Argentino

La Policía secuestró dosis de cocaína y marihuana, $168.000 en efectivo, teléfonos celulares y elementos para fraccionar los estupefacientes.

Hoy 10:35
Detenida narco

Un operativo policial permitió desbaratar un presunto punto de venta de drogas al menudeo y detener a una joven de 19 años en el barrio Ejército Argentino, en la zona sur de la Capital.

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El procedimiento se llevó a cabo el viernes en un domicilio ubicado en la Manzana 1, Lote 7, por orden de la Justicia de Control y Garantías. La mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo, imputada por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, en perjuicio de la salud pública.

El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron una inspección del inmueble y secuestraron distintos elementos vinculados con la investigación.

Entre ellos había 11 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a una prueba de campo, dio resultado positivo para cocaína. El peso total fue de 8,98 gramos. También encontraron un envoltorio con una sustancia vegetal pardo-verdosa que dio positivo para marihuana, con un peso de 0,80 gramos.

Además, los efectivos incautaron $168.000 en efectivo, en billetes de baja denominación, dos teléfonos celulares, dos tijeras con restos de sustancias y numerosos recortes de nylon que habrían sido utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes.

La joven y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las actuaciones correspondientes.

TEMAS Narcotráfico
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