Una encuesta enfrentó a Milei y Kicillof rumbo a 2027: quién quedó mejor posicionado

El estudio puso a ambos dirigentes frente a frente en un eventual balotaje. Los resultados arrojaron cifras muy ajustadas y dejaron un dato que llamó la atención sobre la intención de voto.

Hoy 11:41

Una nueva encuesta nacional puso frente a frente al presidente Javier Milei y al gobernador bonaerense Axel Kicillof en un eventual balotaje para las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento mostró un escenario de marcada paridad entre ambos dirigentes, con una diferencia de apenas un punto porcentual.

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De acuerdo con el estudio realizado por RDT Consultores, Kicillof obtuvo el 37,2% de intención de voto, mientras que Milei alcanzó el 36,2%. Sin embargo, la diferencia se encuentra dentro del margen de error de la medición, por lo que configura un escenario de empate técnico.

La encuesta se realizó entre el 22 y el 28 de octubre, sobre una muestra de 1.107 personas en todo el país, con un margen de error de +/- 3,8 puntos porcentuales.

En ese mismo escenario, el 15,9% de los consultados manifestó que votaría en blanco o no elegiría a ninguno de los dos candidatos, mientras que otro 10,7% respondió que todavía no sabe a quién acompañaría.

Qué pasaría en una primera vuelta entre Milei, Kicillof y Massa

El relevamiento también evaluó un escenario de primera vuelta presidencial en el que Kicillof y Sergio Massa aparecen como candidatos separados dentro del espacio peronista.

En esa hipótesis, Milei obtiene el 28,9% de intención de voto, seguido por Kicillof, con el 19,8%, y Massa, con el 11,4%.

De esta manera, la suma de las preferencias por los dos dirigentes peronistas alcanza el 31,2%, aunque se trata de una medición con candidaturas individuales y no necesariamente representa los votos que podrían obtener en una eventual fórmula conjunta.

Los pisos y techos electorales de los dirigentes

RDT Consultores también analizó el voto seguro y probable de seis referentes políticos nacionales para medir sus respectivos potenciales electorales.

En el caso de Javier Milei, el relevamiento registró un 21,7% de voto seguro y un 15,5% de voto probable, lo que representa un techo potencial del 37,2%.

Por su parte, Axel Kicillof reúne un 15% de voto seguro y un 18,7% de voto probable, con un techo del 33,7%. En tanto, Sergio Massa alcanza un potencial electoral del 33,8%.

El estudio también detectó niveles elevados de rechazo entre los dirigentes evaluados, ya que todos superaron el 50% de respuestas de personas que aseguraron que nunca los votarían.

Qué dice la encuesta sobre la imagen de Milei y Kicillof

Entre las conclusiones del trabajo, la consultora señaló que Milei mostró una leve recuperación en su imagen después de dos meses de retroceso, aunque mantiene un balance negativo.

Además, el informe destacó una creciente polarización entre el oficialismo y el peronismo, junto con una recuperación del potencial electoral de Massa.

En cuanto a Kicillof, RDT Consultores advirtió que todavía encuentra dificultades para captar la confianza de una parte del electorado que se identifica con la expresidenta Cristina Kirchner.

Los resultados corresponden a un escenario hipotético medido en octubre de 2026 y reflejan las preferencias de los encuestados en ese momento, de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2027.