VIDEO | El provocador gesto de Montiel a los hinchas de Boca tras su expulsión recordando la final de Madrid

El defensor de River fue expulsado por Nicolás Ramírez y, mientras abandonaba la cancha, recordó la histórica final de la Copa Libertadores 2018.

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Gonzalo Montiel protagonizó uno de los momentos más calientes del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Luego de ser expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez, el lateral derecho del Millonario reaccionó ante los insultos de los hinchas xeneizes con un gesto que rápidamente generó repercusión.

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Mientras caminaba hacia los vestuarios, Cachete comenzó a mover el dedo índice de su mano derecha en círculos y luego se señaló el escudo de River, en una clara referencia a la histórica consagración del Millonario frente a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, disputada en el estadio Santiago Bernabéu.

El gesto fue interpretado como un mensaje hacia la parcialidad local: "Yo les di la vuelta en Madrid".

Montiel fue titular en aquella recordada final, en la que River se impuso por 3-1 y conquistó uno de los títulos más importantes de su historia.

La Policía tuvo que escoltar a Montiel

La salida del defensor se produjo en medio de un clima de tensión, con insultos y reprobaciones desde la tribuna donde se encontraban los hinchas de Boca.

Ante esta situación, efectivos policiales acompañaron al futbolista hasta el túnel de vestuarios e incluso utilizaron sus escudos para resguardarlo.

En medio de la escena también apareció Álvaro Montero, arquero de Boca, quien realizó un gesto de despedida con la mano mientras Montiel se alejaba de espaldas.

El episodio sumó un nuevo capítulo de polémica a un Superclásico cargado de tensión, con una provocación del defensor que recordó una de las finales más emblemáticas de la rivalidad entre Boca y River.