Briatore respaldó a Colapinto tras la sanción en México: "Es frustrante no haber conseguido nada"

El asesor ejecutivo de Alpine lamentó las penalizaciones que dejaron sin puntos al equipo en el Gran Premio de México.

Hoy 10:49

Flavio Briatore expresó su frustración por el resultado de Alpine en el Gran Premio de México de Fórmula 1, después de que Franco Colapinto y Pierre Gasly fueran sancionados por la FIA y perdieran los puntos que habían conseguido en la pista.

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El piloto argentino había completado una destacada carrera y cruzado la meta en el octavo puesto, mientras que su compañero francés terminó décimo. Sin embargo, las penalizaciones posteriores modificaron la clasificación y dejaron a la escudería sin unidades.

"Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones posteriores a la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos", lamentó Briatore.

El respaldo de Briatore a Franco Colapinto

Pese al resultado adverso, el asesor ejecutivo de Alpine destacó especialmente el rendimiento del piloto argentino, quien venía atravesando una serie de carreras complicadas.

"Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas. Pierre también lo hizo bien y tuvo algunos problemas de potencia en la salida, pero hizo un buen trabajo recuperándose. Por lo tanto, es frustrante no haber conseguido nada en esta carrera", expresó.

Colapinto recibió una penalización de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla simple, sanción que lo relegó del octavo al 15° puesto.

Además, sumó un punto de penalización en su superlicencia, con lo que acumula cinco en los últimos doce meses.

Colapinto reconoció su error y pidió disculpas

Después de conocer la resolución de los comisarios, el argentino no ocultó su decepción por haber perdido una oportunidad importante de sumar puntos.

"Es un final muy amargo después de lo que había sido una buena sensación al volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar", manifestó.

También asumió la responsabilidad por la infracción: "Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Aunque es difícil de entender, es mi error arriba del auto".

El pilarense valoró el trabajo de Alpine durante una competencia marcada por las interrupciones y los autos de seguridad, aunque reconoció que la sanción impidió concretar el resultado esperado.

Por su parte, Gasly cayó del décimo al 17° lugar tras recibir una penalización por no disminuir la velocidad ante una doble bandera amarilla. El francés también pidió disculpas al equipo y reconoció su equivocación.

De esta manera, Alpine se marchó del Gran Premio de México sin puntos, pese a haber colocado inicialmente a sus dos pilotos entre los diez mejores. Una jornada que dejó sensaciones positivas por el rendimiento de Colapinto, pero una profunda frustración por el resultado definitivo.