Duro revés para Trump: los demócratas se quedaron con el control de la Cámara de Representantes y el Senado

El Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso. Los resultados representan un revés electoral para Donald Trump y su administración, que deberá afrontar un escenario político diferente durante los últimos dos años de mandato.

Hoy 06:33

El Partido Demócrata consiguió una victoria de alcance nacional en las elecciones legislativas de Estados Unidos y logró quedarse con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, después de imponerse en varios distritos y estados que tradicionalmente respaldaban al Partido Republicano.

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Los comicios, celebrados el martes 3 de noviembre, modificaron el equilibrio de poder en Washington y representaron un duro revés para el presidente Donald Trump, que había respaldado las candidaturas republicanas y participado activamente de la campaña electoral.

En la Cámara de Representantes, los demócratas consiguieron los escaños necesarios para alcanzar la mayoría de 218 bancas, recuperando el control de la cámara baja. La fuerza opositora obtuvo victorias en más de dos decenas de distritos que estaban en manos republicanas, incluidos algunos territorios que habían respaldado ampliamente a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

El resultado también alcanzó al Senado, donde los demócratas lograron revertir la mayoría republicana. La victoria se consolidó con triunfos en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde consiguieron desplazar a candidatos republicanos.

Uno de los resultados más significativos se produjo en Texas, donde James Talarico consiguió una banca en el Senado y puso fin a una prolongada racha de victorias republicanas en las elecciones senatoriales del estado. También se destacó el triunfo de Troy Jackson en Maine, donde derrotó a la republicana Susan Collins.

Un escenario diferente para Trump

La recuperación del Congreso por parte de los demócratas tendrá consecuencias directas sobre la segunda presidencia de Trump. Con ambas cámaras bajo control opositor, el mandatario encontrará mayores dificultades para avanzar con su agenda legislativa.

A partir de enero, cuando asuman las nuevas autoridades y los legisladores electos, los demócratas tendrán capacidad para bloquear iniciativas del Ejecutivo, rechazar nombramientos y avanzar con investigaciones sobre la administración republicana.

Durante la campaña, los principales reclamos de los votantes estuvieron vinculados con el costo de vida, la situación económica, los aranceles comerciales y la política exterior estadounidense, particularmente la guerra con Irán.

De acuerdo con los primeros análisis de los resultados, el descontento con la gestión presidencial tuvo un peso importante en el comportamiento electoral. Una parte significativa de los votantes consideró los comicios como una oportunidad para expresar su rechazo a las políticas de Trump.

El presidente, por su parte, intentó tomar distancia de las derrotas y atribuyó parte del resultado al desempeño de los candidatos republicanos.

La victoria demócrata abre así una nueva etapa política en Estados Unidos, con un Congreso que dejará de estar alineado con la Casa Blanca y que tendrá un papel central en las decisiones que marcarán los últimos dos años del actual mandato presidencial.