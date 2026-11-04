Crítica de "Visionquest"

El cierre de la trilogía de Wanda y Agatha cambia la magia por la ciencia, pero la verborrea tecnológica y los giros forzados frenan sus ideas.

Hoy 07:07

Por Fran Chico

Para Fotogramas

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El cierre de la trilogía que iniciaron 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Agatha, ¿quién si no?' cambia la magia por la ciencia para construir un metaverso propio en el que, al igual que en la Westview de Wanda Maximoff, habitan seres que no son del todo reales. En este caso, las IA del UCM de Marvel, que conviven con Visión en un mundo virtual como si fueran las emociones de 'Del revés'.

Entre 'Del revés' y 'Origen', la rebelión de las máquinas

Las distintas realidades que crea la serie, saltando de un plano a otro hasta convertirse por momentos en una especie de 'Origen' repleta de capas superpuestas, permiten que regrese el formato sitcom con risas enlatadas que tan bien funcionaba en la serie original. En ese juego destaca Ultrón, psicópata útil al estilo de Hannibal Lecter que, bajo el enorme carisma de James Spader, sostiene la retorcida relación paternofilial con Visión.

El hombre de hojalata

El problema es que 'VisionQuest' se enreda demasiado en una verborrea tecnológica que, lejos de aprovechar un tema con tanto potencial como la inteligencia artificial general (sobre todo en el momento actual), sirve de distracción para justificar cualquier cosa. A eso se suman varios deus ex machina (nunca mejor dicho) y giros que ocurren porque la historia necesita avanzar, no porque la lógica los haya preparado. La serie tiene ideas y momentos visuales estimulantes, pero le cuesta hacer que todo encaje.

Para meternos más miedo en el cuerpo con la inteligencia artificial.