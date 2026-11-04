El Gobierno dio marcha atrás con el impuesto a las Ganancias para las inversiones en CEDEAR

La propuesta formaba parte del proyecto de Ley de Competitividad Financiera enviado al Congreso y había generado preocupación entre los inversores.

Hoy 06:38

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la propuesta de cobrar el impuesto a las Ganancias sobre las operaciones con CEDEAR, uno de los instrumentos de inversión más utilizados por los ahorristas argentinos. La disposición estaba incluida en el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, pero finalmente será retirada.

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La iniciativa había generado repercusiones en el mercado financiero y preocupación entre los inversores, ya que planteaba eliminar una exención impositiva vigente para los certificados que permiten operar desde Argentina con acciones y otros activos que cotizan en el exterior.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el apartado había quedado incorporado por error y que correspondía a una versión anterior del proyecto. "Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar", señalaron desde el entorno de la cartera que conduce Luis Caputo.

La aclaración también fue realizada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro, quien anticipó públicamente que el artículo sería eliminado.

Qué proponía el proyecto original

La versión inicial de la reforma planteaba modificar el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para que los resultados obtenidos mediante CEDEAR recibieran el mismo tratamiento tributario que los activos extranjeros que representan.

El cambio contemplaba aplicar un criterio de transparencia fiscal, conocido como look-through, mediante el cual el tratamiento impositivo dependería del activo subyacente y no del instrumento utilizado para invertir.

Además, establecía que la modificación alcanzaría a los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026.

Según los fundamentos del borrador, el objetivo era evitar diferencias impositivas entre quienes compran directamente acciones extranjeras y quienes acceden a esos mismos activos mediante certificados negociados en el mercado argentino.

El tributarista Sebastián Domínguez había señalado que, de haberse aprobado la modificación, el gravamen podría haber alcanzado una alícuota del 15%.

Qué son los CEDEAR y por qué son populares

Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) permiten invertir desde el mercado local en empresas y activos que cotizan en bolsas internacionales, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

A través de una sociedad de Bolsa, los ahorristas pueden adquirir certificados vinculados a compañías como Apple, Microsoft, Amazon o Coca-Cola, entre muchas otras.

Su cotización depende de la evolución del activo en el mercado internacional y del valor del dólar financiero. Por ese motivo, se convirtieron en una alternativa utilizada por quienes buscan diversificar sus inversiones y tener exposición a empresas extranjeras.

Con la decisión de retirar el artículo, las operaciones con CEDEAR no quedarán alcanzadas por el nuevo gravamen que contemplaba el borrador original.

Una reforma más amplia del mercado financiero

La eliminación de este apartado no modifica el resto del proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que contiene alrededor de 240 artículos y propone cambios en distintas áreas del sistema financiero.

Entre otras medidas, la iniciativa busca ampliar los instrumentos disponibles para acceder al crédito, incorporar activos digitales y nuevas tecnologías de negociación, modificar el régimen de garantías y habilitar la negociación en mercados regulados de determinados certificados de plazos fijos.

El proyecto también contempla cambios en los mecanismos de financiamiento para pequeñas y medianas empresas y en la utilización de activos como garantías para obtener préstamos.

La propuesta deberá atravesar el tratamiento legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley.