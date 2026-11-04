Trump dijo que aceptará el resultado electoral y que trabajará con los demócratas

En diálogo con The New York Times, el presidente de EE.UU. aseguró estar "absolutamente dispuesto" a colaborar con la oposición en el Congreso, donde pierde ambas cámaras.

Hoy 06:52

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aceptará los resultados de las elecciones legislativas de medio término y manifestó su disposición a trabajar con el Partido Demócrata, luego de que la oposición consiguiera imponerse en las contiendas y avanzara sobre el control de ambas cámaras del Congreso.

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En una entrevista con el diario The New York Times, realizada durante la noche del martes, el mandatario sostuvo que está "absolutamente dispuesto" a reconocer el resultado electoral y anticipó que buscará acuerdos con la nueva mayoría legislativa.

"Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo", expresó Trump al ser consultado sobre el nuevo escenario político que deberá afrontar su administración.

Las declaraciones se produjeron después de una jornada electoral adversa para el Partido Republicano, que perdió posiciones en territorios históricamente favorables y quedó desplazado del control del Congreso.

Trump buscó despegarse de la derrota

Pese a reconocer el resultado, el presidente intentó relativizar el impacto político de la derrota y atribuyó el desempeño de su partido a su ausencia en las boletas electorales.

"Yo no estaba en la boleta electoral y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!", escribió en su plataforma Truth Social, en su primer mensaje después de conocerse los resultados.

Trump había tenido una participación activa durante la campaña, con actos y apariciones públicas para respaldar a los candidatos republicanos. Por ese motivo, los comicios habían sido interpretados como una evaluación de su gestión al frente de la Casa Blanca.

Consultado sobre las derrotas de algunos candidatos a los que había apoyado, el mandatario aseguró que no se arrepentía de sus respaldos.

Entre los resultados que comentó se encontraba la derrota de Darline Graham, candidata republicana al Senado por Carolina del Sur. También se refirió a la situación de Ken Paxton, procurador general de Texas, quien se encontraba en desventaja en su contienda electoral.

Un nuevo escenario político en Washington

La victoria demócrata modifica el equilibrio de poder en Estados Unidos y representa un desafío para los últimos dos años de la presidencia de Trump.

Con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, la oposición tendrá mayor capacidad para condicionar la agenda legislativa del Ejecutivo, impulsar investigaciones y ejercer controles sobre las decisiones de la administración republicana.

El resultado también refleja el descontento de una parte del electorado con cuestiones como el costo de vida, la economía y la política exterior.

De esta manera, Trump deberá afrontar una nueva etapa de su mandato con un Congreso dominado por sus adversarios políticos, en un contexto que obligará a la Casa Blanca a negociar para avanzar con sus principales iniciativas.