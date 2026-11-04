Caputo descartó un "miércoles negro" en los mercados tras la derrota de Trump en Estados Unidos

El ministro de Economía buscó llevar tranquilidad luego del revés electoral del presidente estadounidense y aseguró que no se registraron los fuertes sobresaltos financieros que algunos sectores anticipaban.

Hoy 14:21

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este miércoles a la reacción de los mercados tras la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos y descartó que el resultado haya provocado una jornada de fuertes turbulencias financieras en la Argentina.

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"Algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro", expresó el funcionario, en referencia a las advertencias sobre el posible impacto económico de la pérdida de la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la atención de los inversores sobre los mercados internacionales. Tras una primera reacción negativa, las bolsas europeas y los principales índices de Wall Street mostraron una recuperación, mientras los operadores analizaban las consecuencias del nuevo escenario político en Washington.

En la Argentina, uno de los principales focos de preocupación continúa siendo la evolución del riesgo país, que se mantiene por encima de los 800 puntos básicos, junto con el comportamiento de los bonos soberanos, las acciones y las distintas cotizaciones del dólar.

Desde el Gobierno de Javier Milei sostienen que la relación estratégica con Estados Unidos no depende de los resultados de una elección legislativa y confían en mantener el respaldo político y económico de la administración de Trump.

En ese contexto, Caputo buscó transmitir tranquilidad sobre la estabilidad financiera, en momentos en que los mercados siguen de cerca el impacto de las elecciones estadounidenses y los compromisos de deuda que deberá afrontar la Argentina durante 2027.