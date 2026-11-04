Sarmiento de La Banda ya tiene día, horario y árbitro confirmado para enfrentar a Alvarado por el Federal A

El Profe recibirá al conjunto de Mar del Plata este domingo 8 de noviembre, por la ida de los cuartos de final. Llega entonado tras una clasificación agónica ante Atenas de Río Cuarto.

Hoy 15:02

Sarmiento de La Banda ya tiene todo definido para afrontar el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A, donde se medirá ante Alvarado de Mar del Plata en busca de dar el primer paso hacia las semifinales.

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El encuentro se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 18 horas, con el arbitraje de Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.

La terna arbitral se completará con Luciano Agustín Díaz, de Salta, y Exequiel Augusto Agüero, de Catamarca, como asistentes, mientras que Diego Pablo Ocampo, de Salta, será el cuarto árbitro.

El conjunto bandeño llega con el ánimo por las nubes luego de eliminar a Atenas de Río Cuarto en una serie para el infarto. Tras imponerse 3-0 en la ida, el Profe sufrió en la revancha, pero consiguió una clasificación agónica con un resultado global de 5-4.

Ahora, Sarmiento buscará hacerse fuerte como local y conseguir una ventaja ante Alvarado que le permita viajar a Mar del Plata con buenas perspectivas de avanzar a las semifinales.