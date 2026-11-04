La Reserva de Central Córdoba no pudo con la de San Martín en San Juan

El único gol del encuentro fue anotado a los 15 minutos de la etapa complementaria por Valentino González Verón, con un remate potente desde afuera del área.

Hoy 20:54

Los chicos de la Reserva de Central Córdoba cayeron derrotados por 1-0 a manos de los de San Martín de San Juan, en uno de los encuentros correspondientes a la 16ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El único gol del encuentro fue anotado a los 15 minutos de la etapa complementaria por Valentino González Verón, con un remate potente desde afuera del área.

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán acumula 12 unidades y se ubica en la 16ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será el jueves 12 de noviembre a las 15, cuando visite a Colón de Santa Fe.