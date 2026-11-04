Verón eligió al mejor equipo del fútbol argentino y sorprendió con su respuesta

El presidente de Estudiantes de La Plata destacó la continuidad y regularidad de un equipo que atraviesa un gran presente en el fútbol nacional. Además, se refirió a la importancia de los proyectos y al peso de la historia de los clubes.

Hoy 21:10

Juan Sebastián Verón sorprendió al elegir al mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad. Pese a presidir Estudiantes de La Plata, que se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores 2026, la Brujita se inclinó por Boca Juniors y destacó el trabajo que viene realizando el conjunto xeneize.

En una entrevista con el programa Todo Pasa, de Urbana Play, el dirigente fundamentó su elección y resaltó dos aspectos fundamentales: la continuidad y la regularidad. "Para mí, Boca es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base en los chicos del club y, a partir de ahí, empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel", expresó.

Además, Verón se refirió a la final de la Copa Libertadores que disputará Estudiantes frente a Palmeiras, el próximo 28 de noviembre en Montevideo. Sobre ese compromiso, recordó lo que significa jugar una definición continental y la ilusión que genera en el club platense.

Por último, habló sobre la mística y el peso de la historia de las instituciones. "Hay clubes que tienen una historia que hace que, en estos momentos, se ponga arriba de la mesa. El escudo tiene un peso propio", sostuvo, al explicar cómo influye la identidad de un club en este tipo de competencias.