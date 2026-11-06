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Sarmiento pone en juego su clasificación a playoffs en su visita a Tigre

El Verde de Junín debe ganarle al Matador, sin posibilidades de avanzar, para no depender de nadie. Se juega desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 07:03

Tigre y Sarmiento de Junín se enfrentarán este viernes 6 de noviembre, desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será decisivo para el conjunto visitante, que depende de sí mismo para conseguir la clasificación a los playoffs.

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El Matador de Victoria llega después de superar 2 a 0 a Huracán en Parque Patricios, aunque una racha de cinco derrotas consecutivas entre las fechas 8 y 12 lo dejó sin posibilidades de meterse entre los ocho mejores de su zona. El equipo será dirigido por Juan Carlos Blengio, quien asumió de manera interina tras la salida de Diego Dabove.

Por su parte, Sarmiento ocupa el octavo puesto de la Zona B y necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final. En caso de empatar o perder, el equipo de Facundo Sava deberá esperar el resultado de Huracán para conocer su futuro en el campeonato.

El Verde llega golpeado después de caer como local ante Rosario Central y tendrá dos bajas importantes: Santiago Salle y Renzo Orihuela, quienes fueron expulsados en ese encuentro y no estarán disponibles para visitar a Tigre.

El partido contará con el arbitraje de Gonzalo Pereyra, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.

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