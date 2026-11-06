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Mauro Icardi podría regresar a Italia: un gigante de la Serie A lo tiene en la mira tras el rechazo del Inter

El delantero argentino busca volver al fútbol italiano y Juventus aparece como el principal candidato para incorporarlo en el próximo mercado de pases.

Hoy 10:36

Mauro Icardi podría tener una nueva oportunidad en el fútbol italiano. El delantero argentino de 33 años, que se encuentra libre tras su salida del Galatasaray, despertó el interés de la Juventus, que analiza su posible incorporación durante el mercado de pases de enero de 2027.

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El atacante rosarino tenía como prioridad regresar al Inter de Milán, institución en la que vivió una de las mejores etapas de su carrera. Sin embargo, el presidente del club, Giuseppe Marotta, descartó su contratación al asegurar que el futbolista no forma parte de los planes deportivos del equipo.

Según trascendió, Icardi estaba dispuesto a reducir considerablemente sus pretensiones salariales e incluso aceptar un papel secundario dentro del plantel del Inter. Pese a ello, la dirigencia mantuvo su postura y cerró las puertas a su regreso.

Ante este escenario, Juventus aparece como la alternativa más firme. Su entrenador, Luciano Spalletti, conoce al delantero argentino por haberlo dirigido durante su etapa en el Inter y podría considerar su incorporación para reforzar el ataque del conjunto de Turín.

El futbolista quedó libre en julio después de cinco temporadas en el Galatasaray, donde registró 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos. Ahora, mientras analiza las propuestas para continuar su carrera, su posible regreso a la Serie A comienza a tomar fuerza, aunque todavía no existe un acuerdo oficial.

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